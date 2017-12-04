朝鮮半島開戰風險增　 美議員吁撤駐韓士兵家眷

（首爾、華盛頓4日訊）美國與韓國今天將展開一連五天、有史以來規模最大的聯合空中演習，朝鮮在軍演前夕形容這是全面挑釁，並恫言這可能引發核戰。美國共和黨參議員格雷厄姆警告，美朝爆發先發制人戰爭的可能愈來愈大，呼籲國防部開始撤走駐韓美軍的家屬，以防萬一。

代號“警戒王牌”的美韓聯合空中演習，出動230架軍機及1.2萬人參與，包括美軍多款隱形戰機，規模創下歷史新高。演習將模擬多個可能的作戰局面，包括模擬精確攻擊朝鮮核武及導彈設施。

本身是參議院軍事委員會成員的格雷厄姆在哥倫比亞廣播公司（CBS）的節目上說，朝鮮快將取得核彈頭搭載在洲際彈道導彈上的技術，直言已經時日無多，因此呼籲國防部不要再派士兵家屬前往韓國。他說：“朝鮮如此的挑釁舉動，派士兵的伴侶及子女前往南韓是瘋狂的做法。我認為是時候開始撤走駐韓美軍的家屬。”

美韓230軍機演習懾朝

他說：“特朗普政府的政策是禁止朝鮮有能力向美國，發射搭載核彈頭的導彈，而非遏制。禁止意味先發制人戰爭是最後的手段，隨著朝鮮的導彈技術愈來愈成熟，代表先發制人愈來愈有可能發生。中國有嘗試努力，但均是無效。如果再有地下核試，準備好美國作出非常嚴正的回應。”

主持人則問到，在發動先發制人的戰爭上，國會是否應有公開及廣泛的討論。格雷厄姆表示認同，指雖然總統作為三軍總司令，擁有權力攻擊朝鮮以保護美國本土，但國會需要討論此事。對於特朗普國安團隊的對朝政策，格雷厄姆指做法正確，坦言希望中國會幫到美國，並重申已經時日無多。

現時有大約2.85萬美軍駐守韓國，資料顯示駐韓美軍會定期展開非作戰人員疏散演習，以應對可能發生的緊急情況。以今年10月的演習“勇敢通道”為例，獲挑選的士兵家屬將乘坐直升機及運輸機，離開朝鮮半島。

白宮國家安全顧問麥克馬斯特上周六在一個論壇形容，美朝爆發戰爭的可能性“每天都在增加”，更認為朝鮮半島局勢是自第二次世界大戰結束以來，最不穩定的局勢發展。

美或西岸部署薩德系統

另外，美國據報正評估在西岸部署新的反導系統，防禦朝鮮導彈威脅。路透社引述2名國會議員稱，國防部轄下的導彈防禦局正在西岸物色部署新反導系統的地點，以及評估對環境的影響，當局考慮的選項包括薩德反導系統，目前仍未有最終決定。

導彈防禦局回應時稱，至今未接獲在西岸部署反導系統的工作。美國目前有9組薩德反導系統，當中7組部署在美國本土，其餘2組分別在關島和韓國。