明年2月6節日 823年一遇吉祥月

（新加坡3日訊）明年2月有6個節日，網上流傳是823年難得一遇的現象。新加坡風水師指這確實罕見，但並非所有節日都屬“好日子”，關鍵在于當天的宜忌。

近日網上瘋傳一則貼文，指明年的立春、小年、情人節、除夕、春節和雨水等都在2月，更有香港風水師說這是823年才會出現一次的現象，未來甚至可能不會再出現。

新加坡風水師陳軍榮表示，一個月內遇上6個節日確實算少見，且明年邁入狗年，正月（陽歷2月）又屬寅月，犬和寅相合，因此整體而言，明年2月是吉祥的月份。

關鍵在于當天宜忌

風水師遊龍子則認為，並非所有節日都屬“好日子”，當中還得取決于當事人要在特定的日子做什麼事。

“一些人喜歡在節慶時進行重要事宜，但這頂多是更為熱鬧，並不代表一定是適合的吉日。”

他解釋，每個月都有吉日，不只是每年正月，而且每件事情都有所屬的特定吉日，不能一概而論。

“例如每年結婚的吉日就在農歷二月十六（陽曆3月3日）以及農歷二月初一（陽曆3月17日）。”

節日對吉凶影響不大

也有風水師認為，日子對吉兇影響不大，星術才是關鍵。

風水徐藝庭受訪時表示，一個月內有多個節日，在風水上並無特別意義，不會影響人和事的吉兇。

“星術對于運勢的影響才是關鍵，行星的排列會影響地球的磁場，倘若行星排成一字或十字形，多數情況是兇多于吉。”