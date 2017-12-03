轎車失控翻覆撞入河 閃膠管 三口死

（實兆遠3日訊）一家三口今日凌晨乘車從曼絨力喬的老家前往吉隆坡途中，疑為閃避在路中央的塑膠水管，結果汽車失控翻覆撞入河中，造成3人溺斃的悲劇。

當時，37歲馬航工程師賽魯阿端開車載著同齡妻子雅滋麗娜（工廠工程師）及3個月大的幼儿莫哈末達里斯依法，詎料行駛至實兆遠往安順21公里，即靠近加央路段時，發生死亡車禍。

母：女兒女婿孝順

霹靂州交警主任旺查米爾發文告指，夫婦倆分別來自力僑9英里及斯里曼絨，一家三口的遺體已送往曼絨醫院剖驗。

根據警方初步調查，這輛休旅車行駛至事發路段時，疑閃避在路中央的塑膠水管，導致車子失控翻覆撞向右邊的路旁河中，3人受困車中並溺斃。

女死者的母親澤瑪（71歲）今早在曼絨醫院太平間受訪說，女兒及女婿是昨天從吉隆坡載著3名年長的兒子回來老家，接著今日凌晨帶著剛出世3個月的幼兒返回吉隆坡。她透露，女兒和女婿是凌晨4時從女婿位于力喬9英里的老家出發，不料開車不久就傳來噩耗。

“他們育有4名兒子，老大就讀四年級，老二讀二年級，老三讀幼兒園，最小的兒子就是在車禍中喪命的3個月大嬰孩。”

她說，女死者是她4名孩子中排行最小，也是她唯一的女兒。

“我女兒和女婿非常孝順，擔心我一個人住在曼絨會寂寞，無論工作多忙，每個月都會至少回來一次陪伴我。”