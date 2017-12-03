傳中拒向朝鮮工人發簽證 遼寧朝鮮餐廳爆關閉潮

（瀋陽3日訊）朝鮮近日發射火星15彈道導彈，令朝鮮半島緊張的氣氛進一步升溫。據報，中國已下令停止向朝鮮工人發放簽證，不少朝鮮籍工人離開中國，返回平壤。遼寧丹東更出現朝鮮餐廳關閉潮，連號稱是在中國最大規模的朝鮮餐廳亦暫停營業，不少中朝合資企業亦被要求關閉。

日本媒體報導，作為中朝貿易基地的中國遼寧省丹東市，佔中朝貿易額達70%，但由朝鮮資金開辦的餐廳相繼關閉，工人也陸續被要求返回。日本記者近日發現丹東市內的樓高5層的朝鮮餐廳“丹東高麗館”已經人去樓空。入口處貼著告示紙，稱“因維修暫停營業”。一名看守的朝鮮女子說：“一個星期前關的，半年內不會開的。”

在職工人也被解僱

該店被認為是中國最大規模的朝鮮餐廳，有約100名朝鮮年輕女子在此工作，表演唱歌和跳舞等。而在同一個月，包括“丹東高麗館”在內已有3家朝鮮餐廳關閉。而另一家還在營業的朝鮮餐廳，有朝鮮籍的女店員就表示會在年內回國。

市內一個原本聘請大批朝鮮外勞的工廠，從10月開始已見不到朝鮮人集體行動。有指在中國的朝鮮勞工高達10萬人，現時中國政府似乎停止簽證發放，連在職工人也被解僱。有中國的公安相關人士透露：“中央發出命令，要求讓朝鮮勞動者儘快回國。”

報導指，中國在朝鮮第6次核試後，遵循聯合國安理會的制裁決議，要求關閉朝鮮個人和團體在中國設立的合資企業、全額出資企業。中朝合資企業關閉，令朝鮮獲取外匯途徑陷入困境。就連中朝旅遊業亦未能幸免，丹東市內旅行社已暫停辦理3天2夜以上朝鮮團，即日往返行程也被限制。而在朝鮮各地的黑市，中國產品也在減少。