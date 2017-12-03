【英超聯賽】鎗手自毀全勝主場 紅魔劣勢中搶走3分

（倫敦3日訊）1比3，“鎗手”阿申納坐鎮酋長球場不敵“紅魔”曼聯！在這場強強對決中，阿申納優勢明顯，控球率高達75%，射門33比8，溫格可能到現在都想不明白，為何鎗手會輸了......必須一提，這還是阿申納本賽季英超首次無法在主場取勝。

近年來，穆裡尼奧率領曼聯客場對陣強敵戰績不太理想，對陣英超前6，7個客場僅3平4負。或許，這組數字迷惑了溫格。開場後，面對反客為主的曼聯，阿申納突然有點發懵，在對方前場逼搶中接二連三失誤，導致丟球。

第4分鐘，科斯切爾尼傳球被瓦倫西亞搶斷，厄瓜多爾人與博格巴打一個撞牆後，在禁區右側抽射，球從切赫襠下飛入球門，0比1；第10分鐘，穆斯塔菲後場帶球被搶斷，盧卡庫直傳，馬夏爾外腳背輕輕一撥，身旁快速插上林加德單刀推射破門，0比2。

兩次失誤閃電丟兩球

在開場10分鐘就兩球，阿申納隨後向曼聯球門發起了潮水般的進攻。雖然穆裡尼奧擅長擺大巴，但本場面對阿申納的進攻，穆式大巴起不到阻塞道路的作用，鎗手屢屢能把球傳到危險區域形成射門，創造了大量的絕對得分機會，不過，守在最後一關的德赫亞如有神助，僅僅上半場就完成7次撲救，力保城門不失。

曼聯在下半場繼續挨打，阿申納在換邊後4分鐘追回一球，桑切斯左路挑傳，拉姆塞反越位成功停球回傳，無人防守的拉卡澤特終於撬開德赫亞十指關，1比2。

此後阿申納後防線上的大意和防守失誤還是層出不窮，切赫擋出了林加德的單刀球不久，此時比賽進行到62分鐘，科斯切爾尼禁區內被博格巴生吃，法國中場小禁區內橫傳，後點無人防守的林加德推射空門，1比3，這幾乎是提前殺死了比賽的一個球。

博格巴染紅無緣下輪德比

隨後博格巴踩踏貝萊林被紅牌罰下，法國人將無緣下輪曼徹斯特德比大戰。場上少一人也讓穆裡尼奧更加堅定擺大巴，把林加德和馬夏爾都換了下去，換上達米安和埃雷拉加強防守，將死守進行到底。全場阿申納控球率達到了75%射門33次，射正次數都有多達15次，但是射門多並不等於進球多，阿申納最終為糟糕的防守付出了沉重的代價，主場全勝被打破。

此役之後，曼聯在本輪先賽情況下，暫時將與曼市的分差縮小至5分，積35分，繼續排在積分榜次席，領先同樣打了15輪、排名第三的切爾西3分；而阿申納本場輸掉之後，停滯在28分，被利物浦以1分優勢超越，跌至第五名。

單場14次撲救 追平英超紀錄 德赫亞神一般存在