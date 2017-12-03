陳奕迅／ 周湯豪大馬演唱會

陳奕迅（Eason）是公認愛說話的歌手，在這場2個小時的售票新歌音樂會上閒話家常，連他自己也承認是“吹神”，“我騙你們（觀眾）進場，我是很無聊的，講話沒有重點。”

陳奕迅的“吹神”已到了最高層次，那就是連他自己都不知道要說什麼。他帶有神經質、趣味的言行舉止，逗得歌迷們笑不停。他鬼馬為其代言的按摩椅宣傳，一臉正經說：“你們去買按摩椅，是不會給你們折扣的。”隨後調侃自己是在講廢話、無聊。

歌迷讚Eason靚仔，他卻炫耀體質：“我3天不洗澡，都沒有味（臭味）！”他愈說愈起勁，把話題圍繞在腋下及汗味，“我很感恩，也覺得自己很幸運，很多人脫下的衣服都有酸臭味，但我是那種‘你想聞都聞不到’的……”他一臉自豪的模樣，歌迷們笑到前仰後翻。演唱《右上角》時鼓勵歌迷舉高手，又強調“沒有味的！”這個Eason，實在是太愛鬧了。

陳奕迅配合推出華語專輯《C'mon in~》，舉辦由銀河集團呈獻的《EASON SAYS C'MON IN~TOUR》世界巡迴大馬站。他事先已預告只唱新歌及數首舊歌，歌迷們依然買單。他演唱第1首歌之後說，“希望你們不要介意，想聽《十年》、《浮誇》、《幸福摩天輪》等等歌曲，我今天都不會唱。我想借此機會，唱一些被忽略的歌曲。”不管他唱新歌或是不熟悉的舊歌，歌迷們安靜的細心聆聽。演唱輕快歌曲時，大家在陳奕迅的帶動下站起來揮手互動。當然，陳奕迅在安哥時選唱了大家最熟悉的《與我常在》滿足歌迷。

《EASON SAYS C'MON IN~TOUR》世界巡迴大馬站

地點：蕉賴民政大廈（PGRM）