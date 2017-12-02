Grab載到惡母女 奧客揍司機

（吉隆坡2日訊）23歲的Grab Car司機周偉綸今日凌晨在臉書上控訴昨日載送一對母女時遭惡意對待，對方不僅用力敲打其車身及大力關車門，還揮拳打傷他的右眼，氣得他報案討公道。這篇貼文迅速被瘋傳，而涉及打傷他的女乘客也遭網民起底及留言轟炸。在警方安排下，雙方今午會面，被指打人的22歲女子已當面向他道歉，因此他準備銷案。

根據周偉綸貼文指出，他昨天到雙威金字塔購物廣場載這對母女，但由於現場很多人，他也沒看見有人向他招手示意，因此便在該處慢駛，想找地方停靠等人。

他說，他突然聽見有人用力敲他的車身，查看下發現原來是召車的母女，當他質問對方為何這麼做時，他們指他是個沒禮貌的司機（rude driver），還聲稱要舉報他。

“為了息事寧人，我只好向他們道歉，並載送他們回家，當送他們到家時，我卻因為停錯屋子，結果他們再厲聲說要舉報我，還拿10令吉丟向我。”

他指出，由於車資只是8令吉，所以他找回2令吉給對方，但對方下車時不但用力關門，還掏出手機拍他，令他十分氣憤。

手機互拍引糾紛

“那位媽媽下車後再說我是沒禮貌的司機，要舉報我，還拿出手機拍我，我不甘示弱反拍他們，不料突然眼前一黑，她的女兒一拳打向我的右眼，痛得我睜不開眼，還有一點暈眩。”

他說，他過後向Grab支援與服務中心求助，然後向警方報案，同時也希望這對母女站出來道歉。

周偉綸於昨日在個人臉書上公開發帖後，引起許多網民討論，有1萬6000多次的分享及7000多個留言熱議，多數網民都是力挺他，並譴責該母女的行為。

周偉綸指出，因擔心被凍結司機用戶，他沒有公開乘客的個資，但他懷疑該名打他的乘客是我國女子五人足球國家隊的成員。雖然周偉綸模糊化後者的臉書帳號，惟對方的身分仍很快被網民搜查出來。目前她也已經關閉臉書的留言功能。

司機：當面說對不起