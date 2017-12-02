越南幼兒園暴力虐童 拳打腳踢菜刀狠砍頭

（河內2日訊）中國北京早前爆出幼兒園虐童，教師涉嫌對幼童扎針，引發家長及輿論極大憤慨。類似事故也發生在越南胡志明市一所私立幼兒園，一名工人偷拍發現，裡頭的員工經常對年僅2至4歲的幼童動粗，不只揮巴掌，還用腳狂踢，甚至持著菜刀往小孩頭上敲。影片曝光後，讓許多民眾震怒，幼兒園也緊急關閉。

據報導，這家幼兒園約有40名孩童，家長多為附近工廠勞工，每月需繳交125萬越南盾（約225令吉）入園費。據園長聲稱，老師只是懲罰太好動、頑皮的孩童而已。

辯懲罰好動頑皮孩童

但從影片可見，一名女老師將男童逼至角落，不斷對其搧耳光，讓男童嚇得趕緊用雙手遮住臉；接著另一名女老師從遠方走來，發現一女童不守規矩動來動去，便拿著手上的塑料瓶往女童的頭敲下去，敲到空瓶掉落在地上，畫面讓人看得氣憤無比。

此外，老師還會隨手拿起湯勺、鍋蓋，甚至是菜刀直接往孩童身上敲，或是將他們抓起來甩來甩去，對著他們拳打腳踢，嚇得孩童們大哭尖叫。影片曝光後，讓不少家長看後十分生氣，紛紛前去將孩童領回，並報警處理。

已遭關閉 園長或囚3年

當地媒體報導指，該幼兒園有部分孩子從早到晚遭到虐待，孩子們哭聲時常淹沒在幼兒園播放的歡樂兒童音樂中。目前，警方已關閉該幼兒園，其中有8名家長對虐童提出控訴，園長將可能面臨3年監禁處分。