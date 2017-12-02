【2018俄羅斯世界杯】西葡比英不夠殘酷 阿德或處最難兩組

（莫斯科2日訊）2018年俄羅斯世界杯決賽圈分組抽籤週五完成後，最吸睛的是西班牙與葡萄牙這對伊比利亞半島鄰國，及比利時及英格蘭同處兩個小組，最終沒出現超級死亡組，但不少外國媒體分析，阿根廷及德國所在的D組及F組，則可能為最難踢的兩個小組。

抽籤前，不少人都期待死亡組的來臨，結果，8個小組裡，並沒有出現3支超級強隊同處的情況。反而，例如東道主俄羅斯的A組、波蘭的H組，雖然看似整體實力最弱，但可能誰也都沒有絕對獲勝的把握，或許，這樣“菜雞互啄”的小組，才是死亡組也說不定。

若根據分組牌面上來看，紙上談兵，預計A組俄羅斯與烏拉圭將出線，B組是西班牙與葡萄牙，C組是法國及丹麥、D組阿根廷及克羅地亞、E組巴西及瑞士、F組德國及墨西哥、G組比利時及英格蘭、H組哥倫比亞及波蘭。

如果小組賽按照類似以上的推演發展，那麼淘汰賽16強就將迎來葡萄牙對烏拉圭、英格蘭對哥倫比亞等焦點對決，而到了半決賽，4大爭冠熱門德國、巴西、法國和西班牙會師夢幻4強亦是完全有可能的事情。

還值得一提的是，貴為當今足壇兩大天之驕子，阿根廷射腳梅西、葡萄牙前鋒C羅納多也很有可能在8強戰相遇。當然，較極端、較恐怖的狀況，則是梅西、C羅在決賽會師。

根據國際足聯的規定，本次世界杯32強分檔，是參考10月16日公佈的世界排名，其中東道主俄羅斯和排名前7的球隊是第一檔種子隊，其他三個檔次劃分。

梅C恐在8強即碰頭

國際足聯還規定，抽籤也有迴避原則，除了歐洲球隊最多能有同組2支之外，同組將不會出現其他同大洲球隊。

儀式上，首先國際足聯主席因凡蒂諾和俄羅斯總統普汀現場致辭；德國名宿、世界杯決賽圈進球最多的球員克洛斯將大力神杯帶到台上。

主持抽籤儀式的則是1986年世界杯金靴、英格蘭足壇名宿、在英國廣播公司擔任評論員的加裡-萊因克爾，而與他搭檔的是俄羅斯美女記者瑪麗婭-科曼德娜婭。

另外，8位世界級巨星，包括前法國隊長布蘭克、前英格蘭國門班克斯、前巴西隊長卡福、前意大利隊長卡納瓦羅、前烏拉圭隊長弗蘭、阿根廷球王馬拉多納、前西班牙鐵衛普約爾、前俄羅斯名將西蒙尼揚則是協助完成抽籤。

大約1300人出席抽籤儀式，有30支球隊主帥與比利、羅納多、羅納汀荷、馬特烏斯、西多夫、范巴斯登、埃托奧等名宿來到現場。