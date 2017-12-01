澳銀行出錯 透支1400萬 揮霍女沒事了

（澳州1日訊）來自馬來西亞的留澳女學生從2014年起便利用銀行失誤，瘋狂透支揮霍了超過460萬澳元（約1400萬令吉）購買大批奢侈品，並在較後遭提控欺詐罪名；事件紛擾了近數年，如今爆出檢方決定放棄對她的所有指控。
根據早前報導，這名叫李佳欣（現年22歲）的女留學生，是在2012年於澳洲西太銀行開設戶口，銀行因操作失誤給予她無限透支銀行卡的權限，女學生在2014年7月份意識到自己的這項“特權”後，便開始瘋狂購物，短短11個月內便刷了超過460萬澳元，光是在悉尼的一家Christian Dior專賣店就掃貨22萬澳元（約68萬令吉）。
情況直至2015年西太銀行一名高級經理注意到了這個錯誤，而致電要求李佳欣賠償已花費的465萬3333澳元。
這名當時就讀化學工程專業的女學生在2016年5月試圖逃回大馬時，在機場遭警方逮捕，在此前她被指控的罪名包括欺騙手段獲取經濟利益、欺詐和故意處理犯罪所得，並曾出庭受審。
在法庭文件曝光後，李佳欣的購物清單也被列了出來，包括名牌包包、衣服、首飾、手機、自拍相機，一個要價15萬澳幣（約44萬令吉）的愛馬仕鉑金包，以及有“吸塵神器”之稱的高價吸塵機。
女生稱以為父母給的
警方當時也從李佳欣位於Rhodes的公寓內發現了部分奢飾品，包括許多Hermes包包，Christian Louboutin的鞋子和Cartier珠寶首飾。
李佳欣當時聲稱，她以為這筆錢是父母轉給她的，因此沒多想便使用。
案件審理經年，如今，檢方正式撤銷所有對李佳欣的指控，並聲明“在銀行的失誤上，她並沒任何欺騙”。
尊重檢方決定 銀行民事訴訟追錢
控狀撤銷後，西太銀行的發言人在一份聲明中表示，該銀行已采取一切可能措施收回資金，包括對李佳欣采取民事行動，至於她的刑事指控歸檢控官和警方管轄，銀行尊重他們的決定。
從上述的聲明不難推測，銀行方面仍會繼續透過民事訴訟向李佳欣索回資金的損失。
至於大眾最關注的究竟這些利用透支權限購買的奢侈品，是否會歸還給李佳欣，暫時不得而知。
另外，李佳欣的法援律師在去年也曾發表，指警方難以證實李佳欣的花費是非法，裁判官同意並說：“她不是從他們手上拿，是他們給她的”。
因此，在這個前提下，李佳欣是欠銀行錢而非觸犯法例，其律師也有十足的信心她能無罪，如今檢方撤訴的結果相信也讓李佳欣鬆了一口氣。
澳洲警方是於2012年展開調查，到2016年3月4日才發出拘捕令。