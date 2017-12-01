澳銀行出錯 透支1400萬 揮霍女沒事了

（澳州1日訊）來自馬來西亞的留澳女學生從2014年起便利用銀行失誤，瘋狂透支揮霍了超過460萬澳元（約1400萬令吉）購買大批奢侈品，並在較後遭提控欺詐罪名；事件紛擾了近數年，如今爆出檢方決定放棄對她的所有指控。

根據早前報導，這名叫李佳欣（現年22歲）的女留學生，是在2012年於澳洲西太銀行開設戶口，銀行因操作失誤給予她無限透支銀行卡的權限，女學生在2014年7月份意識到自己的這項“特權”後，便開始瘋狂購物，短短11個月內便刷了超過460萬澳元，光是在悉尼的一家Christian Dior專賣店就掃貨22萬澳元（約68萬令吉）。

情況直至2015年西太銀行一名高級經理注意到了這個錯誤，而致電要求李佳欣賠償已花費的465萬3333澳元。

這名當時就讀化學工程專業的女學生在2016年5月試圖逃回大馬時，在機場遭警方逮捕，在此前她被指控的罪名包括欺騙手段獲取經濟利益、欺詐和故意處理犯罪所得，並曾出庭受審。

在法庭文件曝光後，李佳欣的購物清單也被列了出來，包括名牌包包、衣服、首飾、手機、自拍相機，一個要價15萬澳幣（約44萬令吉）的愛馬仕鉑金包，以及有“吸塵神器”之稱的高價吸塵機。

女生稱以為父母給的

警方當時也從李佳欣位於Rhodes的公寓內發現了部分奢飾品，包括許多Hermes包包，Christian Louboutin的鞋子和Cartier珠寶首飾。

李佳欣當時聲稱，她以為這筆錢是父母轉給她的，因此沒多想便使用。

案件審理經年，如今，檢方正式撤銷所有對李佳欣的指控，並聲明“在銀行的失誤上，她並沒任何欺騙”。

尊重檢方決定 銀行民事訴訟追錢