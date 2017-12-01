日皇2019年4月底退位 太子德仁翌日繼位

（東京1日訊）日本政府今天舉行皇室會議討論日皇明仁退位事宜，會後確定明仁將於2019年4月30日退位，太子德仁則於翌日、即5月1日繼位，並改用新年號。

這是日本時隔約25年後，再次召開審議皇室重要事項的皇室會議，由首相安倍晉三召集，包括皇室代表、宮內廳長官等10人組成。會議以非公開的形式召開，大約一個小時。安倍在會上就日皇退位日程，聽取了兩名皇室代表和國會參、眾兩院正副議長，以及最高法院長官的意見。

時隔25年再開皇室會議

眾人經商討後達成日皇退位日程共識，決定日皇明仁退位及太子德仁繼位的時間。安倍在會後向記者表示，對於皇室會議迅速作出決定深受感動，政府將盡最大努力，確保國民可以慶祝日皇明仁退位及德仁繼位。

退位後改稱上皇

日本從明治時代開始採用日皇終身在位制，明仁日皇本次退位，是自江戶時代的光格天皇以來，時隔約200年後再次有日皇退位。

明仁在去年8月發表發表錄像講話，首度向國民暗示退位的意願。雖然他在講話中未有直接提及退位，但重申自覺年事已高，擔憂難以應付繁重公務，亦擔心若自己健康嚴重不佳，會導致社會停滯。本月渡過84歲生日的明仁近年曾接受前列腺癌及心臟搭橋手術。

退位的明仁天皇很可能會比照過去的稱呼，被稱為“上皇”，即“太上天皇”。