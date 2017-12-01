鞏固前四追擊榜首 鎗魔對撼

（倫敦1日訊）英超週六上演一場重頭戲，“鎗手”阿申納將坐鎮酋長球場迎戰“紅魔”曼聯。兩隊目前分列英超第2、第4，積分僅相差4分，近期的勢頭都不錯，加上兩位溫格與穆里尼奧素有恩怨，此番必定會是一場龍虎鬥。

周中戰勝了哈德斯菲之後，阿申納已經在英超中取得了跨賽季的主場12連勝（上賽季5場+本賽季7場）。本賽季在主場取得了21分，成為了他們躋身積分榜前四名的有力保障。主場100%的拿分率，在英超的另外19支球隊中，也只有曼聯能與阿申納平起平坐了。

曼聯在聯賽收錄3連勝後，目前積32分，落後榜首曼市8分，很顯然，紅魔上下還不想放棄追擊同城死敵的希望，雙方將在下輪聯賽直接捉對廝殺，如果曼聯能夠在未來一周連續擊敗阿申納和曼市，也將重燃奪冠的希望。

新槍王證實傷缺

主隊阿申納在經歷了賽季初的動盪之後，在戰術和陣型方面逐漸形成了一套成熟的體系，人員已經越來越齊整了，遺憾的是，溫格已經確認球隊的轉會標王拉卡澤特將因傷缺陣，“他確實受傷了，是腹股溝拉傷。所以，他得缺陣一段時間了。這個週末的聯賽，拉卡澤特肯定上不了。”

本賽季，拉卡澤特已經為阿申納在各項賽事中打進7個進球，他的缺陣必然會讓鎗手的進攻大打折扣。除了吉魯之外，溫格受傷還有上週剛傷愈復出的維爾貝克可用，吉魯周中頂替拉卡澤特出場後打進兩球，狀態相當不錯。

馬蒂奇料首缺勤

曼聯這邊也遇上一些麻煩，中場絕對核心馬蒂奇在周中對陣沃福特的比賽中拉傷肌肉，一般這種肌肉問題很難在短時間內恢復，塞爾維亞后腰多半會錯過與阿申納的比賽。賽季迄今，馬蒂奇在此前的14輪英超比賽中場場首發，彰顯了他在穆帥戰術中的核心地位，一旦證實缺戰，將是曼聯本賽季英超首次無馬蒂奇出場情況下作戰，他的位置料將會由埃雷拉頂替。

阿申納與曼聯的較量也是溫格和穆帥的鬥法，這兩大當世名帥之間曾發生過多次口水仗，甚至還在場邊互相推搡，是一對“宿敵”。穆帥曾是溫格的苦主，在兩人的前12次英超交鋒中，溫格一場沒贏。但紀錄總有被終結的一天，今年5月，阿申納主場2比0擊敗曼聯。在與穆帥的第13次對話中，溫格終於勝出。

又要在主場迎戰穆裡尼奧了，溫格不想他兩的PK成為焦點。“我可不希望（我和他之間）有什麼？蛾子。曼聯是一支很強的球隊，我現在只想著如何踢好比賽。他們很危險，他們最近的比賽結果很不錯，要想擊敗這樣一支隊伍，你必須拿出最佳狀態。”

溫格：穆帥不會只防守

溫格不想談穆裡尼奧：“我只關注我的球隊，我在思考如何才能讓我的球隊贏下這場比賽。他們最近幹得不錯，而我們也是如此。所以，比賽會很激烈。”此前，英媒體曾爆料稱曼聯要買厄齊爾，溫格對此說道：“這只是傳言，讓我們走著瞧吧。週末的比賽，厄齊爾要展現自己的職業態度。我在上次發佈會上已經說過，這個冬天不會賣掉厄齊爾。”

在客場挑戰強隊時，穆帥經常會擺出鐵桶陣，但溫格認為穆帥在酋長球場不會這麼干：“他們的防守是不錯，但他們不會只防守。他們一定會努力進攻的。”