惡意爆料連環開炮 Baby拒揹黑鍋搜證喊告

（北京1日訊）人紅是非多，Angelababy早前被中國微博媒體爆料，“在拍攝新戲《欲望之城》時無故帶多名助理進劇組”，他們指出“開機儀式當天Baby一個人就帶了6個助理，有人拿外套，有人拿水瓶，還有其他4位各自有其任務，還被當時的男主角吳秀波問‘你們來幹嘛？’”講得煞有其事。

不只新戲被抹黑，就連Baby之前拍攝《創業時代》時也遭殃，被爆料“片場消失5天，黃軒獨自對著空氣演戲”、“替演抱怨：5天沒人影”，但楊穎工作室也不是省油的燈，他們並不打算姑息這樣的惡意爆料，日前收集所有截圖，並且親自打臉所謂的6個助理只有一個是真的，其他都是劇組人員，“《創業時代》有多條故事線，並非所有戲份男女主演都必須同時出現。劇中所有演員都按照劇組統籌安排拍攝，沒有無故缺席情況發生。”

片酬引撻伐聲浪

事實上，Baby每次演戲都一定會被抹黑，拍攝《創業時代》時不僅被報消失，當時還有中國媒體指出她的片酬1集500萬人民幣（約311萬令吉），一部戲拍完就會有2.2億（約1.3億令吉）的收入，這個天文數字消息一出令眾人相當驚訝，這也讓她的微博湧入許多撻伐聲浪。楊穎工作室也以最快的速度收集證據後，硬起來提告，“拒絕惡意營銷炒作，拒絕惡意抹黑演員職業道德，拒絕背鍋。”

另外，Baby目前正在上海拍攝新戲《欲望之城》，楊穎工作室澄清完爆料後進而表示，“我們歡迎社會各界的實時監督，但拒絕別有用心的惡意抹黑，感謝各位關注。”粉絲們也紛紛留言力挺，“Baby老是被黑心疼，加油Baby，永遠支持你”、“這些人就知道黑baby，從來就沒有理解過她！”