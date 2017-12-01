單親媽借戶頭惹9詐騙官司 網郎當真愛

（巴生30日訊）“情郎”原來是“愛情騙子”！單親媽媽在不曾與愛郎見面的情況下，就把銀行戶頭借給“網上情郎”，結果對方用其戶頭進行愛情包裹詐騙，害她惹上9宗官司，分分鐘還會面對未知的牢獄之災。

這名慘被素昧謀面的情郎惹得滿身蟻的單親媽媽，目前已經先後被帶到威北警區及曼絨警區扣留調查。她在曼絨那單案件選擇認罪被判刑，接著還有8宗案件等著她，讓她非常擔憂，日夜難安，擔心隨時再入獄。

這名來自巴生的劉姓單親媽媽向行動黨巴生國會聯委會申訴說，她是今年1月在社交媒體上結識自稱是美國白人的男網友，大約四十多歲，名叫“菲利普”。雖然她只是看過對方的照片，但對方的體貼關心，讓她有被呵護的感覺，以致她很心動，把他當成男友。

只見照片未曾見面

她說，在結識不到一個月，菲利普就聲稱將飛到沙巴處理一項建築工程，並聲稱可能會去見她。

“2月19日，菲利普指他已經飛到沙巴，並發電話訊息給我，聲稱需要借銀行戶頭，以便發薪資給散工。”

她說，雖然當時菲利普並沒有飛來與她相見，可是她不疑有他，就去銀行開了一個新的戶頭，並按他的指示，把提款卡寄給他住在蕉賴的員工，以便員工飛到沙巴時，再將提款卡轉交給他。

她說，初時她都會收到銀行的通知簡訊，但過後就不再收到通知。

“到了10月，菲利普告知戶頭已被銀行凍結，她向銀行查詢下，才知道由於轉賬次數太多，被銀行凍結。可是，菲利普稱工程還未完成，還需要轉賬，希望她能再次協助他。”

她說，她當時還是沒有懷疑，就把自己原本使用的戶頭的錢領出來，把戶頭借給菲利普。

官司認罪獲輕判