檳史上最貴 PNG 1賣35萬

（北海30日訊）“檳城一號”PNG 1車牌以35萬令吉標得，創下檳州陸路交通局車牌標價史上最高紀錄，由檳州一名擁有拿督勳銜的發展商標獲。

PNG 1車牌共有6人競標，該名拿督發展商用個人名義以35萬令吉標獲，而這價格也成功刷新PNB 1車牌創下的17萬3800令吉記錄。

檳州陸路交通局代主任兼執法組主任祖卡乃今日召開記者會宣布，帶有檳州英文字母“PENANG”縮寫的PNG車牌是於上月30至本月13日開放競標，獲得民眾熱烈競標，當局共收到1554份申請。

成功標獲的車牌有738份申請，隨著PNG 1車牌以破紀錄高價標出，此系列的車牌也為該局帶來近200萬令吉的收入。

他指出，PNG 5由吳清豪（譯音）以9萬5000令吉，PNG 9由陳嘉強專科藥房以9萬1500令吉及PNG 8由巫萬利（譯音）以6萬8888令吉得標。

他說，最多人競標的車牌號碼為21、63、30及33，這4個號碼皆有11人競標。

競標者須先繳一半數額

他說，競標者在提呈申請時，必須繳付競標價的一半數額，繳清餘下的一半數額後，就能拿走得標號碼。

該局今年共推出10組系列號碼，從PMW至PNG，成功為該局帶來1020萬令吉收入。

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