中殲11進駐永興島解放軍 南海戰力大提升

（北京30日訊）儘管備受爭議，中國進一步加強對南海控制能力。中國官媒首度證實，解放軍空軍部隊殲11B戰機已進駐在南海處於重要戰略位置的西沙永興島，日前更在“南海深處”演練，同時揭露島上建有恒溫密封機庫。有分析指，此舉將讓解放軍戰機在南海滯空時間延長，大大提升遠海戰力。

官媒報導，空軍航空兵某部隊近日到千里之外的陌生海域展開空戰訓練，以適應深海環境，提升部隊遠海作戰能力。其中，數架殲11B戰機從“南部某軍用機場”分梯次起飛，到海洋深處展開空戰對抗。

有關報導雖未具體說明演練的海域，但中央電視台近日首次播出“解放軍空軍殲11B戰機進駐永興島恒溫密封機庫”畫面，顯示此次演練在南海空域進行。

從畫面可見，多架殲11B戰機在永興島起降，並掠海飛行實施攻擊。永興島距離海南島約350公里，位於西沙群島東端，可作為解放軍戰機巡邏南海時的中轉基地，戰機從永興島起飛，可大大延長在南海上空巡航時間，提高對南海的控制能力。

專家：必加強巡邏訓練

對此，中國空軍專家傅前哨表示，殲11B、殲轟7等戰機以往多從廣東、海南等地機場起飛，如果戰機能從永興島起飛，距離將更近，抵達南海臨空時間也會更長。中國空軍、海軍戰機如今都具備到南海巡邏的能力，今後勢必會加強遠海巡邏訓練。

據悉，過去曾多次傳出解放軍戰機進駐永興島的消息，早前亦有衛星照片顯示，兩架殲11戰機降落永興島，美媒指殲11可與美國F15戰機或美國海軍F/A18戰機相提並論。而島上更安裝了一個火控雷達，讓早前部署的紅旗9防空導彈發射系統可全面運作。一般認為，中國解放軍戰機如果長駐永興島，勢必會引起美國和越南關注。