【2018俄羅斯世界杯】32強分組抽籤 西英烏誰造死亡組？

（莫斯科30日訊）舉世矚目的2018年俄羅斯世界杯32強決賽圈，將在大馬時間週五晚上11時開始進行分組抽籤，3支前冠軍西班牙、英格蘭及烏拉圭哪一隊將製造“死亡之組”？成為全世界球迷的焦點。

本屆世界盃共有14支歐洲球隊參賽，包括東道主俄羅斯和衛冕冠軍德國；南美洲區、亞洲區和非洲區皆有5支球隊出線，中北美洲及加比海區有3支球隊。亞洲區是第一次有5隊參賽。

根據國際足聯的規則，分檔是依照2017年10月份的世界排名將32支球隊分為種子隊、第二檔次、第三檔次和第四檔次。抽籤地點是在莫斯科的克里姆林宮。

根據世界排名分檔次

第一檔球隊為東道主俄羅斯和排名前七的球隊；接下來的分檔不再按照各大洲而是根據世界排名，剩餘的24隊被分為第二、第三和第四檔。

俄羅斯、德國、巴西、葡萄牙、阿根廷、比利時、波蘭和法國等8隊列為種子。3支前冠軍──2010年冠軍西班牙、1966年冠軍英格蘭和1930、1950年兩屆冠軍烏拉圭，和秘魯、瑞士、哥倫比亞、墨西哥以及克羅地亞列第二檔。

亞洲排名最高的伊朗在第三檔，與北歐三強丹麥、冰島、瑞典、中美洲的哥斯達黎加以及非洲3強突尼西亞、埃及、塞內加爾同一檔；澳洲、日本、韓國和沙地阿拉伯等4支亞洲球隊，與塞爾維亞、巴拿馬及尼日利亞列第四檔。

小組賽抽籤規則與之前一樣，每個檔次先抽出一隊，同一小組非歐洲球隊只能有1支，同一小組歐洲球隊最多只能有2支。

最吸引球迷的就是哪些強隊會湊成“死亡之組”？關鍵將是在西班牙、英格蘭和烏拉圭這3隊。除了東道主實力稍弱，第一檔其餘7隊與這3隊實力都在伯仲之間，而5屆冠軍巴西、4屆杯主德國、梅西掛帥的阿根廷，都是各隊爭相避之的對手。

而1998年冠軍法國、擁有C羅坐鎮的歐洲杯冠軍葡萄牙以及有眾多效力歐洲五大聯賽球星組成的“歐洲紅魔”比利時，也是各路勁旅所不願遇上的。然而，西班牙、英格蘭和烏拉圭將無可避免會成為湊成“死亡之組”的其中一分子。