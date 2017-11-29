仿效北京拆違規出租屋 深圳也驅趕低端人口

（北京、深圳29日訊）中國北京一棟出租公寓本月18日發生火災，奪走19條人命，其中17人是外來工。北京當局隨即以排查安全隱患為由，加強清退“低端人口”（即低收入弱勢及外來打工族），引起外界關注。除了北京外，近日深圳也以安全為由，要求外來工密集居住的龍華區租戶撤離，令外界猜測各地陸續展開清理隱患行動。
該張由深圳市龍華區福城街道執法隊發出的通告，以房屋存在安全隱患為由，為保障個人的人身及財產安全，要求租戶自行於周四前退租搬離。另指為消除安全隱患，街道執法隊將展開聯合執法行動，要求各租戶配合政府工作。
憂其他大城跟進
北京市政府發起的這場人口大清理遭到輿論的質疑與譴責。民間輿論批評北京市政府在火災發生後，不反省政府管理不善的問題，不同情外地人在北京市糟糕的生存現狀，反而藉此機會，勒令這個為數龐大的弱勢群體在寒冷的冬季裡，在極短時間內從僅能容身的出租屋搬離，這樣的做法太過殘酷無情，違反人道。
如今，深圳市政府也效仿北京的做法，引發輿論界的擔憂，有輿論質疑中國各大城市會否陸續展開類似的清理行動，面臨大清退的城市低端人群的人權或將遭受嚴重侵害。
外國專才變低端人口
美雜誌編輯也被趕
北京大規模清理低端人口行動，連美國雜誌駐北京編輯，也遭到驅趕，面臨寒風中無家可歸的窘境。
《外交政策》駐北京編輯帕默在推特發文說，自己在西城區的住處即將被拆除：“警察出現在北京西城區的我家門口，跟我說這裡周五就要被拆除，我必須在周五前把東西全部清走。”
帕默說，對一個外國人來說，搬家只是造成不便，且得付出更多租金，但對許多他的鄰居來說，辛苦建立的家園在一夕之間就會消失殆盡。
上周三，兩名北京《中國經營報》女記者郭倩婷及張曉迪，也在採訪完畢後被驅趕。
她們返回租屋處時，遭到房東指不合條件，要求她們馬上搬走。
“女記者突然變成低端人口流離失所”，這事件引發報社同事感慨。