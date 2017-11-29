仿效北京拆違規出租屋 深圳也驅趕低端人口

（北京、深圳29日訊）中國北京一棟出租公寓本月18日發生火災，奪走19條人命，其中17人是外來工。北京當局隨即以排查安全隱患為由，加強清退“低端人口”（即低收入弱勢及外來打工族），引起外界關注。除了北京外，近日深圳也以安全為由，要求外來工密集居住的龍華區租戶撤離，令外界猜測各地陸續展開清理隱患行動。

該張由深圳市龍華區福城街道執法隊發出的通告，以房屋存在安全隱患為由，為保障個人的人身及財產安全，要求租戶自行於周四前退租搬離。另指為消除安全隱患，街道執法隊將展開聯合執法行動，要求各租戶配合政府工作。

憂其他大城跟進

北京市政府發起的這場人口大清理遭到輿論的質疑與譴責。民間輿論批評北京市政府在火災發生後，不反省政府管理不善的問題，不同情外地人在北京市糟糕的生存現狀，反而藉此機會，勒令這個為數龐大的弱勢群體在寒冷的冬季裡，在極短時間內從僅能容身的出租屋搬離，這樣的做法太過殘酷無情，違反人道。

如今，深圳市政府也效仿北京的做法，引發輿論界的擔憂，有輿論質疑中國各大城市會否陸續展開類似的清理行動，面臨大清退的城市低端人群的人權或將遭受嚴重侵害。