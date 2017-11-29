朝再射導彈挑釁 飛行高度創紀錄逾4500公里

（平壤、首爾29日訊）在沉寂了2個多月後，朝鮮今天凌晨3時17分（大馬時間凌晨2時17分）再次試射一枚洲際彈道導彈，飛行約960公里後墜落在日本專屬經濟海域。導彈的飛行高度達到4506公里，是朝鮮歷次導彈試射中飛行最高的一次，飛行時間也是最長。

這是朝鮮在相隔75天後再次試射導彈，為今年內第17次試射。該導彈從平安南道的平城附近發射，飛行了53分鐘，落入日本青森縣西面的專屬經濟區，所幸沒有船隻或飛機受破壞。

飛行53分鐘 墜落日海域

在朝鮮試射導彈6分鐘後，韓國軍方立刻進行陸海空聯合演習，回應朝鮮的挑釁。陸軍的導彈部隊、海軍神盾驅逐艦及空軍的KF-16戰機，分別發射“玄武2型”彈道導彈、“海星2型”艦對地導彈及SPICE-2000導彈，模擬摧毀朝鮮的導彈發射基地。

不排除會再核試

韓國聯合參謀部強調，軍方有能力及決心反擊來自海上、空中及陸地的挑釁，軍方會24小時緊密監察朝軍的動向。總統文在寅召開安全保障會議，譴責朝鮮的鹵莽挑釁，嚴重威脅全球和平，呼籲更嚴厲制裁朝鮮。

韓國國家情報院向國會匯報指，不排除朝鮮在試射洲際彈道導彈後會再進行核試，又指朝鮮這次試射，一方面展現攻擊美國本土的能力，加強國內團結，另一方面是對中國向朝實施經濟制裁表達不滿。

多國譴責籲加強制裁

日本首相安倍晉三指，絕不會再容忍朝鮮的暴行，強調不會屈服於任何挑釁行為。美國總統特朗普聽取軍方匯報後，表示一定會好好處理這次事件，但未有明言會採取什麼樣的措施或行動。另外，特朗普亦與安倍通電話，雙方一致認為，為了阻止朝鮮的挑釁行為，中國需在此問題上扮演更重要角色。

美國防長馬蒂斯指，這次導彈飛行高度較以往高，相信朝鮮基本上有能力將導彈射向世界每一處。

聯合國秘書長古特雷斯予以強烈譴責，指朝鮮的行為明顯違反了安理會的決議，完全無視國際社會的一致看法。安理會今天亦會召開緊急會議。