【英超聯賽】4比2力挫沃福特 曼聯3連勝追曼市

（倫敦29日訊）曼聯在英超聯賽客場以4比2力克沃福特，取得3連勝，落後少賽1場的榜首曼市5分。阿什利揚梅開二度，馬夏爾破門，林加德狂奔67米1挑4打進世界波。

阿什利揚上輪面對布萊頓造成對方一粒烏龍球後，本場轟入兩粒非常精彩的遠射。阿什利揚也當選本場最佳球員。阿什利揚的進攻才能在本場展現得淋漓盡致。第19分鐘，林加德在禁區前沿拿球擺脫防守後，將球傳給左側的阿什利-揚，“揚教授”在停球的一瞬間就把對方的後衛晃開，之後起右腳低平球轟門，球像出膛炮彈一樣直飛左下死角。第25分鐘，曼聯獲得在禁區前沿的任意球，阿什利揚操刀主罰，他助跑後轟出一腳超級世界波，球劃出“香蕉球”路線，而且球速極快，直取右上死角。英國媒體稱：“這是一粒匪夷所思的進球，速度與角度都太完美，幾乎沒人能救出這個球。”

阿什利揚2球

阿什利揚上一次在聯賽進球還要追溯到2015/2016賽季，而本場他卻完成梅開二度。阿什利-揚當時就是在沃福特成名的。2006年，阿什利揚在沃福特完成他在英超聯賽第一次助攻。11年後，阿什利揚回到夢開始的地方，卻依舊能夠發光發亮。本賽季阿什利-揚在英超聯賽出場11次，貢獻2粒進球與2次助攻。

本場比賽的過程可謂一波三折，曼聯在3球領先的情況下被對手連扳兩球。不過，林加德在最後時刻的長途奔襲破門為曼聯鎖定勝局。第86分鐘，曼聯後場由埃雷拉斷球將球踢出，林加德得球後從後場開始奔襲，一路殺過中場直插沃福特的禁區腹地，在前後左右4名沃福特球員的包夾防守下，林加德在禁區前沿連過兩人，接著在禁區線上勁射破門，將比分鎖定在4比2。

林加德狂奔67米1挑4

根據OPTA統計，林加德一路奔襲67米的距離，以一挑四的破門，就像“梅西附體”一樣。不少曼聯球迷想到的另一個這樣的進球是吉斯當年絕殺阿申納的千里走單騎進球。此役林加德共創造6次進球機會，不但是全場最高，也是曼聯本賽季至今單場比賽最高的數據。林加德賽后說：“第四個進球讓所有人都冷靜下來，我看到空間，發現沒什麼阻擋，我很高興球進了。”