少女時代太妍釀3車追撞意外 受害者轟醫護先救明星

（首爾29日訊）少女時代太妍車禍，引發藝人“享特權”爭議。

韓國夯團少女時代隊長太妍，周二晚間大馬時間7點左右駕駛著自己的賓士車時，與另外1台奧迪轎車及德士發生追撞，釀成3車追撞意外。

救護車於10分鐘後抵達現場，太妍表示胸痛，目前送往醫院接受治療，奧迪車主與兩名計程車乘客也因受傷前往醫院。太妍所屬的“SM娛樂事後回應太妍並沒有受傷，並表示會全力配合警方調查，也向另外兩台車的駕駛和乘客表達歉意。而江南警察局則表示送醫的駕駛與乘客並非重傷，也針對太妍做了酒精測試，並非酒駕。

拖車司機還原現場

不過，其中一名受傷女乘客表示自己已經忍無可忍，目前貼出影片，嗆聲救護人員到場無視受害者的傷勢，而是先讓太妍搭救護車前往醫院。“我本來不想要發文的，但是我實在很生氣，夾在中間的車子前後玻璃都破了，這車禍是玻璃會飛到身體及衣服上的程度。但不知道到現場的救護人員是否因為加害者是名人，所以先帶她去醫院，要被害者們等等。計程車司機脖子上有流血，但他說自己只是破皮，我問了能不能讓德士大叔先坐在救護車上，但他們卻說加害者要坐。”

該名女乘客貼文後引來許多網友關注，目前已經貼文刪除，帳號也設為非公開。太妍下月將在首爾舉辦演唱會，目前SM尚未回應演唱會是否會因此車禍受到影響。

但拖吊車司機晚間發文為太妍抱屈：“太妍並沒有搭救護車，她在現場等候經紀人抵達，搭乘經紀人的車子前往醫院。”該名司機強調自己不是太妍粉絲，因先前自稱是乘客的女性貼文造成了許多誤會，決定陳述他所看到的事實。“我一直在太妍旁邊跟她說話，她不斷發抖，但都先擔心著駕駛和乘客們的安危。”