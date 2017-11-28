【英超聯賽】主場不難擒聖徒 曼市續刷紀錄

（曼徹斯特28日訊）英超聯賽本週開快車一週雙賽，領頭羊曼市將在週三主場迎來“聖徒”南安普頓的挑戰，而以瓜迪奧拉麾下眾將的狀況來看，“藍月軍團”將有望繼續刷新多項紀錄！

上週六，曼市在客場以2比1小勝升班馬哈德斯菲，繼續在積分榜以8分優勢甩下曼聯，這場客場3分讓他們打破了兩項紀錄；本賽季英超戰罷13輪共獲37分，打破了他們在2011/12賽季創造的英超同期積分紀錄，當時曼市13輪獲11勝2和豪取35分。

時隔5年，曼市在瓜迪奧拉率領下將這個歷史數據提高了2分。與此同時，曼市本賽季各項賽事客場已經11連勝，這也締造了英格蘭頂級聯賽的客場紀錄。這是曼市自從第3輪開始的英超11連勝，距英超最長連勝紀錄（13場）只有2場差距。

如果曼市明日主場拿下南安普頓，接著再打敗西罕的話，那麼他們將追平英超最長連勝紀錄。

曼市在瓜帥的率領下已經變得異常強大，目前隊中的阿奎羅、斯特林、熱蘇斯、薩內等已成為歐洲乃至於世界最強大的攻擊群。而他們身後還有德布勞內、大衛-席爾瓦這樣出色的組織大腦。

聖徒難望爆冷

13場比賽轟進42球印證了曼市的強大火力，場均3.2球的進球也是目前英超最強，這個數據領先身後的曼聯（13場28球）一大截。

可以這樣說，在今夏花費大手筆引援後，瓜迪奧拉的曼市已經脫胎換骨，猶如打通了任督二脈，瓜帥也將曼市打造成一支“宇宙隊”，英超12勝1和不敗，歐冠5戰全勝小組第一。

或許現在媒體與球迷最關注的是哪一隊將成為曼市的終結者……

看回本場比賽，曼市唯一困擾是中后場有數位傷號，斯通斯和孔帕尼都各有小傷，瓜帥或讓這兩人輪休。

然而，南安普頓狀況不佳，本賽季至今尚未曾嚐過連勝滋味，本賽季前5次作客也僅勝過狀況比他們更糟糕的水晶宮，本場要捍倒狀況火熱的曼市簡直難如登天，更何況“聖徒”近6次作客伊蒂哈德僅1和5負，要爆冷實在太難，惟有輸少當贏。