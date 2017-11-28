顛覆國家政權罪罪成 民進黨前黨工李明哲判囚5年不上訴

（長沙、台北28日訊）台灣民進黨前黨工、台灣非政府組織工作者李明哲在中國被控顛覆國家政權案，今早在湖南岳陽巿中級法院作出判決，被判有期徒刑5年，剝奪政治權利2年。李明哲當庭表示不上訴。

同案另一被告、湖北證券公司職員彭宇華則被判囚7年，亦不上訴。兩人隨後被還押看守所。這是首次有台灣人被控此罪罪成，成為先例。法院微博發布的視頻所見，李明哲身穿恤衫和綠色衛衣，與彭宇華被庭警押上法庭。李明哲的妻子李凈瑜亦到庭旁聽，神色凝重。

未輕判 或釋出強硬訊號

法庭指，不接納辯護意見指，李明哲的行為只屬“教唆”，認為李明哲在網上和親身發表顛覆國家政權言論，屬於“實行”顛覆的行為，李明哲亦是案件中的積極參與分子。不過，法庭認為他有認罪悔罪，接納可以從輕處罰的辯護意見。分析認為，李明哲案是中國對台態度晴雨表，李明哲未獲緩刑，且比原本外界預估3年以下的量刑還重，或是中國展現強硬訊號。

身上被裝監聽器

李凈瑜在判決後發表聲明，重申以李明哲的奉獻為榮為傲，指李明哲明知山有虎，早就覺悟必須為此承受“被認罪”、“被囚禁”的折磨，如今坦然面對。她說，在宣判之後和李明哲會見了不足三分鐘，李明哲向她做出以食指放到嘴邊的手勢，表達身上被裝了監聽器。

台總統府：嚴重傷害兩岸關係

台灣總統府亦對此案作出回應，指李明哲案嚴重傷害兩岸關係，尤其挑戰台灣人民對於民主自由的堅持與想像，令人遺憾，無法接受有關判決，呼籲北京當局早日放人，讓李明哲返台灣。台灣陸委會也表示“無法接受這樣的判決”，希望中方盡速釋放李明哲。

民進黨發表聲明，表達強烈不滿和遺憾，指判決拉開兩岸人民距離。聲明指，李明哲長期關注中國民主自由發展，與朋友分享和交流台灣的民主經驗，不應該承受這個罪名和結果，呼籲北京當局盡早讓李明哲平安返台。