開鎗劫商人 3嫌犯落網 2警吸毒打搶勒索

（彭亨．關丹27日訊）日前發生的3匪搶劫槍傷華裔商人一案，警方已逮捕3名嫌犯，其中2人為警員。彭亨州總警長拿督斯里羅斯里今日表示，3人案發前曾吸毒，而案件中開槍傷人的嫌犯是25歲巫裔勞工，並非警員。
他今午在彭州警察總部行動室召開記者會說，這起案件發生於11月25日清晨5時許，3名嫌犯共乘一車到關丹再也加汀某雜貨店向一名商人購買香煙，當時只有開槍嫌犯一人下車，2名警員則在車上等候。
“開槍嫌犯認識傷者，曾向傷者購買香煙。當時嫌犯向商人購買9條香煙，傷者的妻子也在現場，傷者兒女則在睡房。”
現場尋獲警員證不屬於嫌犯
他指出，涉及開槍的巫裔嫌犯拿走其中一名交警的佩槍，並把佩槍放在背包內；至於掉落在現場的警員證和駕駛執照證件，則屬於另一名警員證件，這名警員與此案的3人無關。
他解釋，這名警員已於11月23日報案指背包失竊，因此有報道指3名警員涉案是不正確的。
“涉案的警員只有2人，他們在警隊服務了2年。”
涉案的兩名警員分別是一名交警和一名彭亨州警察總部普通行動室警員。
他說，落網的嫌犯年齡全部介於25歲，在尿液檢測中全部呈陽性，在幹案前曾服食軟性毒品。
行劫前勒索騎士300元
彭亨州總警長拿督斯里羅斯里說，3名嫌犯在案發前除了服食軟性毒品，當天凌晨2時曾在關丹黃亞養路截停一名摩多騎士勒索300令吉。
當時，嫌犯截停騎士，自稱是武吉阿曼警察總部的警員，要騎士展示大馬卡及駕照，騎士承認沒有駕照。
“嫌犯替騎士扣上手銬，說要帶他回警局，除非事主付上500令吉。”
他說，雙方經討價還價後，事主付上300令吉了事，隨后向警方報案。
他指出，3名嫌犯已承認干案，警方援引刑事法典384（勒索）條文調查此案，若罪成，被告可被判處最高10年監禁或罰款或鞭笞。
現場掉錢包留線索
羅斯里披露，警方這次是從涉案者掉落的錢包及證件中索取線索，接著從傷者妻子的口供掌握到嫌犯當時駕駛的轎車，並於案發當天早上11時逮捕他們。
嫌犯在涉案時駕駛的轎車，是屬於開槍嫌犯女友。
他透露，警方是於11月25日上午11時，在關丹英迪拉馬哥打住家扣捕26歲的交警，然後在柏馬達巴達住家扣捕開槍的25歲男子。
隨後中午12時，警方在英迪拉馬哥打的住家扣捕任職在彭州警察總部普通行動室的警員。
住家起鎗彈香煙手銬
逮捕行動中，警方分別在涉案者的家中搜出9條香煙、佩槍和5枚子彈，當中有一枚子彈已開過，僅留下空彈；另外還有一把手銬，但該手銬並非警察所有，相信是來自泰國的手銬。
“警方發現的佩槍屬於涉案的交警，相信佩槍是交警在執勤時佩戴的佩槍。”
警方扣捕這3名嫌犯後，已於週日當天向法庭申請延長扣留他們7天助查，扣留期於12月2日屆滿。
警方將援引1971年軍火法令（增刑）法令第3條文調查上述案件，一旦被定罪，被告將被判處死刑。
商人甦醒認出嫌犯
事發時被槍傷的55歲梁姓華裔商人已經甦醒，但未能說話，還在關丹東姑雅富姍中央醫院加護病房接受治療。
羅斯里說，由於傷者目前無法開口說話，警方還沒向傷者錄取口供，但警方已向傷者的妻子和2名孩子錄取口供。
另外，據傷者的女兒說，父親昨午已從警方給予的拼圖中，認出開槍射擊他的人。
他披露，父親今天進行核磁共振成像（MRI）觀察傷勢，以了解是否能進行手術取出子彈。