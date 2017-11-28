開鎗劫商人 3嫌犯落網 2警吸毒打搶勒索

（彭亨．關丹27日訊）日前發生的3匪搶劫槍傷華裔商人一案，警方已逮捕3名嫌犯，其中2人為警員。彭亨州總警長拿督斯里羅斯里今日表示，3人案發前曾吸毒，而案件中開槍傷人的嫌犯是25歲巫裔勞工，並非警員。

他今午在彭州警察總部行動室召開記者會說，這起案件發生於11月25日清晨5時許，3名嫌犯共乘一車到關丹再也加汀某雜貨店向一名商人購買香煙，當時只有開槍嫌犯一人下車，2名警員則在車上等候。

“開槍嫌犯認識傷者，曾向傷者購買香煙。當時嫌犯向商人購買9條香煙，傷者的妻子也在現場，傷者兒女則在睡房。”

現場尋獲警員證不屬於嫌犯

他指出，涉及開槍的巫裔嫌犯拿走其中一名交警的佩槍，並把佩槍放在背包內；至於掉落在現場的警員證和駕駛執照證件，則屬於另一名警員證件，這名警員與此案的3人無關。

他解釋，這名警員已於11月23日報案指背包失竊，因此有報道指3名警員涉案是不正確的。

“涉案的警員只有2人，他們在警隊服務了2年。”

涉案的兩名警員分別是一名交警和一名彭亨州警察總部普通行動室警員。

他說，落網的嫌犯年齡全部介於25歲，在尿液檢測中全部呈陽性，在幹案前曾服食軟性毒品。

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