斯特林絕殺哈德斯菲 曼市創英超最佳開局

（倫敦27日訊）曼市週日在英超聯賽以2比1逆轉哈德斯菲，創下英超最佳開局。曼市取得英超11連勝後，仍以8分優勢領跑。奧塔門迪自擺烏龍，阿奎羅點球扳平，斯特林絕殺。

客場11連勝歷史第1

曼市在先丟1球的情況下，憑借1個點球加一個幸運折射，從哈德斯菲身上全取3分。曼市聯賽11連勝，追平隊史紀錄，英超及歐冠兩線16連勝，前13輪豪取37分，締造英超同期的積分紀錄。曼市各條戰線客場11連勝，同樣書寫英格蘭頂級聯賽球隊的客場連勝紀錄。

本賽季前13輪，曼市僅僅在埃弗頓身上丟掉兩分，此後，他們拿到11連勝，追平2015年締造的隊史英超連勝紀錄。曼市前13輪拿到的37個積分，也超越該隊保持的英超前13輪的積分紀錄（2011/12賽季的35分），創造英超歷史最佳開局。

雖然贏得有些運氣，但斯特林贏得的點球毫無疑問，而那個折射進球也是他積極跑動換回的積極結果。曼市總算在客場將79%的控球率轉化為勝利。曼市繼續以8分的較大優勢領先同城對手曼聯。這場客場勝利，使得曼市完成跨賽季的客場11連勝，締造英格蘭頂級聯賽球隊的客場連勝紀錄。

斯特林又當救世主

斯特林連續兩場為球隊打進關鍵進球，堪稱曼市的“救世主”。在周中歐冠，斯特林第88分鐘的進球幫助曼市1比0戰勝飛燕諾。曼市回到聯賽客場面對哈德斯菲，又是斯特林第84分鐘的進球幫助球隊2比1絕殺對手。

曼市本場遭遇頑強的抵抗，哈德斯菲不但防守凶悍，幾次快速反擊都打得曼市防線心驚膽戰。在上半場的最後時刻，哈德斯菲憑借一粒角球取得進球，奧塔門迪不幸打進烏龍，曼市0比1落後。

下半場易邊再戰，斯特林第47分鐘在禁區內突破，馬龍從身後將他拉倒，點球！阿奎羅穩穩將球罰進，曼市扳平比分。第84分鐘，幾乎在相同的位置，斯特林又一次快速啟動插入禁區，德布勞內的傳球找到門前的熱蘇斯，後者倒地射門被擋，斯特林正好趕到，用大腿將反彈出來的球擋了一下，皮球晃晃悠悠地飛進遠角，2比1。

賽後，WhoScored給斯特林評全場最高的8.0分，製造一粒點球，打進絕殺進球。這已經是本賽季斯特林第4次為球隊打進關鍵進球。