警戒級別升至最高 峇厘火山恐爆發

（峇厘島27日訊）近期有意前往印尼峇厘島旅遊的民眾可要留意了，隨著當的阿貢火山持續噴發，當局今早已將火山警戒提升至最高級別，下令方圓10公里的居民立即疏散。機場關閉24小時，當局明天會視乎情況再決定是否重開。受機場關閉影響，至少445班航機取消，近6萬旅客滯留當地。

印尼救災緊急部門發表聲明稱：“火山口不斷噴出煙霧，偶爾傳出爆發聲，12公里外的地方都聽得到。入夜後，遠處居民都清楚見到火山上的火光，顯示出另一次更大的爆發迫在眉睫。”因此將警戒級別提升一級至最高第4級，火山口周圍的禁區從6至7.5公里擴大到10公里範圍。目前，區內大約2.5萬名居民已緊急疏散。

關閉機場 6萬旅客滯留

阿貢火山自上周二起便持續噴出火山灰和煙霧，並先後有3次爆發。中國、澳洲等多國政府亦向國民發出旅遊建議，提醒前往當地的國民保持高度警惕，切勿到火山周圍區域。

由於大量火山灰飄落在附近村落，四周灰濛濛一片，當局亦向村民派發口罩，防範吸入火山灰。災難應變部門發言人發言人在推特發文提醒民眾，火山灰如雨降下後堆積在斜坡；由於當地正值雨季，恐會觸發火山灰泥流，呼籲民眾遠離火山和河流。

疏散10公里內民眾

阿貢火山自9月起開始活躍，該區已一度發出最高警戒級別，其後情況轉趨緩和，當局於10月把級別調低，現在又再調高。期間，峇厘島上的旅遊業大受影響，許多酒店和商店的生意變得慘淡。居民都希望危機快些解除，好讓他們恢復正常生活。在上週日，當地一批印度教徒在火山附近舉行儀式，祈求火山不要大爆發。

阿貢火山上次爆發是1963年，當年造成約1600人死亡。