衣尺寸不對 完賽沒獎牌 檳大橋跑又亂

（檳城26日訊）檳城大橋國際馬拉松賽今早舉行，吸引3萬5000名國內外健兒參與， 雖然是檳州常年賽事，但仍然狀況連連，包括部份參賽者拿到的衣服不符所訂尺寸，賽事現場更爆出數百名參賽者拿不到完賽獎牌而起哄怒罵“荒唐”、“什麼狗屁國際賽”、“檳城的羞恥”，有者甚至放話明年不參加了。
拿不到完賽獎牌的狀況主要發生在10公里組別櫃檯，完賽者自約8時半就在櫃檯排隊，準備領取獎牌犒賞辛苦跑完10公里的自己，詎料，排著排著才被告知獎牌早已發完。
苦等超過1小時，才知道拿不到獎牌，不少參賽者情緒鼓譟，起哄怒罵“ridiculous！”（荒唐！）、“主辦單位在哪裡？！”、“什麼狗屁國際賽？！”、“檳城的羞恥！”及“明年不參了！”。
主辦方沒及時現身交代
據記者現場觀察，原本負責在櫃檯分派獎牌的女童軍因控制不了現場眾怒而趕緊離場，之後換來一名志願警衛隊隊員來向大家高聲解釋。
他先說，主辦單位要求大家散去，賽后會再補發獎牌給符合資格者；而後，又說獎牌正在趕送到現場途中，但他也不曉得獎牌何時送到。
此番解釋顯然無法安撫大家，參賽者繼續發飆怒罵。該隊員無奈地表示，他只是為主辦單位傳話，之後便離去，留下無人看守的櫃檯，及繼續痴痴等待的數百名參賽者。
參賽者不滿的不僅是領不到完賽獎牌，更氣憤的是主辦單位負責人事發時沒親自及時現身櫃檯交代，也沒透過擴音系統給予明確指示，讓大家不知所措。
苦等約2小時，額外獎牌終於10時15分送抵現場。見到獎牌送到，大家爭先恐後，現場情況一度失控，檳島市議員張君儀喊破喉嚨控制場面，警員也到場協助維持秩序。
據觀察，在額外獎牌送到前，部分參賽者已等得不耐煩，而提早離開。
仍留在現場等待的參賽者則人人有獎牌拿，負責人在混亂情況中派發完賽獎牌時，並沒詳細檢查每名參賽者是否在指定時限內完賽，部分參賽者認為這做法不公平。
拿不到完賽獎牌的參賽者，也無法獲發幸運抽獎票根。
亞軍不獲上台領獎 少女委屈哭了
17歲少女蔡婉容苦練多時，終於在今年10公里女子少年組中奪得亞軍，原以為有機會上台領取獎杯，結果卻只在櫃檯領取，令她感到表現似乎未獲肯定，委屈淚灑現場。
來自檳城她說，她已第4年參與大橋跑，去年10公里女子少年組第五名，沒得上台領獎還可接受；但她今年奪得亞軍，卻還是沒得上台，讓她無法接受。
蔡婉容說，她在儀式開始前曾到領獎櫃檯詢問，當時被告知各組三甲將在台上領獎；但頒獎禮上，卻發現男子及女子少年組三甲變成沒得上台，改為在櫃檯領獎。
羅興強否認獎牌不夠
針對獎牌不夠派的問題，籌委會主席兼檳州行政議員羅興強受詢時，否認所準備獎牌不夠的說法，反而懷疑部分參賽者並沒在時限內完賽，卻來排隊要領完賽獎牌。
他說，10公里組別，往年參賽者須在1小時半內完賽，才有資格拿獎牌；為讓更多人拿到獎牌，盡量做到皆大歡喜，主辦方今年把時限延長至1小時45分鐘，但問題仍存在。
他指出，既然問題還是無法解決，主辦單位考慮在明年把10公里組別的完賽時限重新調整到之前的1小時半。
他說，完賽獎牌不能隨便派，否則賽事就會變得沒水準。而被詢及主辦方為何又送來額外獎牌派發，羅興強不否認是為了平息現場眾怒。
僅全程及半程三甲獲上台領獎
針對蔡婉容的遭遇，羅興強說，主辦方自去年已不再安排包括少年組的10公里組別三甲得主上主舞台領獎，只安排全程馬拉松及半程馬拉松的三甲得主上主舞台領獎。
他說，大橋跑組別那麼多，倘若每個組別的得主都要上主舞台領獎，儀式流程將會很冗長，大家在大熱天氣下也難以久等。
他指出，10公里十強得主、全程馬拉松及半程馬拉松的第10至第4名得主過去曾被安排到小舞台或櫃檯領獎，而今年這些得主則全被安排在櫃檯領取獎杯及獎金。
羅興強說，“這不能怪我們，也不能怪她（蔡婉容），我們去年也是這麼做。”
換服裝公司尺寸標準不一
針對部分參賽者拿到的衣服不符報名時所訂尺寸的問題，羅興強則解釋，這是因為今年賽事官方服裝公司，從過去5年的Asics換去Brooks，兩者尺寸標準不一所致。
他說，主辦方自數週前開放讓參賽者領取衣服時，當時就有參賽者因衣服不合身要求更換，主辦方也允許更換，結果就這樣“換到亂”，越換越亂。
網友指分發過期巧克力
檳城大橋馬拉松賽再次發生狀況，參賽者紛紛在主辦單位臉書發洩不滿。
有網友表示主辦方非常荒謬，居然分發過期的巧克力，並質問若參賽者食物中毒主辦方是否會負起責任。
大橋馬拉松官方臉書上也宣布參賽者可以通過GrabCar電子召車到比賽地點，然而許多網友表示在晚上時分無法召到GrabCar，同時也無法使用促銷代碼。
更多網友在臉書投訴所領取的T恤與報名時的碼號不一，或T恤與背心已派完，需要另外排隊領取去年或者小號的T恤。