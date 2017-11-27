衣尺寸不對 完賽沒獎牌 檳大橋跑又亂

（檳城26日訊）檳城大橋國際馬拉松賽今早舉行，吸引3萬5000名國內外健兒參與， 雖然是檳州常年賽事，但仍然狀況連連，包括部份參賽者拿到的衣服不符所訂尺寸，賽事現場更爆出數百名參賽者拿不到完賽獎牌而起哄怒罵“荒唐”、“什麼狗屁國際賽”、“檳城的羞恥”，有者甚至放話明年不參加了。

拿不到完賽獎牌的狀況主要發生在10公里組別櫃檯，完賽者自約8時半就在櫃檯排隊，準備領取獎牌犒賞辛苦跑完10公里的自己，詎料，排著排著才被告知獎牌早已發完。

苦等超過1小時，才知道拿不到獎牌，不少參賽者情緒鼓譟，起哄怒罵“ridiculous！”（荒唐！）、“主辦單位在哪裡？！”、“什麼狗屁國際賽？！”、“檳城的羞恥！”及“明年不參了！”。

主辦方沒及時現身交代

據記者現場觀察，原本負責在櫃檯分派獎牌的女童軍因控制不了現場眾怒而趕緊離場，之後換來一名志願警衛隊隊員來向大家高聲解釋。

他先說，主辦單位要求大家散去，賽后會再補發獎牌給符合資格者；而後，又說獎牌正在趕送到現場途中，但他也不曉得獎牌何時送到。

此番解釋顯然無法安撫大家，參賽者繼續發飆怒罵。該隊員無奈地表示，他只是為主辦單位傳話，之後便離去，留下無人看守的櫃檯，及繼續痴痴等待的數百名參賽者。

參賽者不滿的不僅是領不到完賽獎牌，更氣憤的是主辦單位負責人事發時沒親自及時現身櫃檯交代，也沒透過擴音系統給予明確指示，讓大家不知所措。

苦等約2小時，額外獎牌終於10時15分送抵現場。見到獎牌送到，大家爭先恐後，現場情況一度失控，檳島市議員張君儀喊破喉嚨控制場面，警員也到場協助維持秩序。

據觀察，在額外獎牌送到前，部分參賽者已等得不耐煩，而提早離開。

仍留在現場等待的參賽者則人人有獎牌拿，負責人在混亂情況中派發完賽獎牌時，並沒詳細檢查每名參賽者是否在指定時限內完賽，部分參賽者認為這做法不公平。

拿不到完賽獎牌的參賽者，也無法獲發幸運抽獎票根。