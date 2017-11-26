多棟屋子倒塌 寧波拆遷地爆炸2死逾30傷

（寧波26日訊）中國浙江省寧波市江北區一處拆遷地區今早發生爆炸，肇事地點升起磨菇雲，現場猶如一片廢墟、有房屋倒塌，多名傷者倒臥在瓦礫中，場面令人怵目驚心。目前，官方已證實至少2死2重傷，有卅多人送醫搶救。

江北區公安局稱，今早8時50分左右，江北李夢小區附近發生爆炸，附近多個社區受到影響，有民眾受傷，公安、消防員接獲報警後，第一時間趕到現場展開救援，具體原因正在調查中。另有網傳消息指，爆炸原因疑為煤氣管爆炸，不過寧波興光燃氣集團公司證實事發區域並無設置燃氣管道。

居民嚇壞狂奔走避

周邊居民說，發生爆炸的是待拆遷的無人居住區，不過不知有沒有拾荒人員居住。爆炸發生後，周邊居民家中震感強烈。不少人家裡門窗玻璃爆碎，門框斷裂倒在地上。停放在街上的車輛，亦遭震破車窗或被石塊砸毀。

附近住宅玻璃被震裂

鄰近地區的網民稱，聽到巨響後，估計事態相當嚴重。另據民眾拍攝到的片段所見，現場有大批逃生的居民在路上狂奔走避。

住在事發地點附近的網民說，事發當刻以為是地震，在家中亦可感受到爆炸的震動，且玻璃被震碎。

此外，有網民說，雖然其住宅距離事發現場約1.5公里，但仍清晰聽到爆炸聲，“我們這邊就是一聲巨響，然後整個房子劇烈晃動了一下，因為震感很明顯，一開始以為自己小區，所有人都下樓了。”他表示由於事發不少人還在休息，大多民眾聞訊後，都是穿著睡衣逃生，“我們小區沒有玻璃被震碎的，中間隔了一些綠化還有一塊拆遷地，（事發地點）周邊商鋪的玻璃、天花板、燈泡有一些受爆炸影響。”

另有民眾丁女士指，其家距離事故現場1.4公里，爆炸時剛接聽完電話，突然就聽到巨響，房屋亦劇烈震動，“我的窗戶開了大約6公分的縫，爆炸時玻璃一直在抖，我的窗簾距離床有20至30公分，被震飛到床上來了。”丁女又表示，樓下很快便響起救援笛聲，在一個小時後，她騎腳車到現場查看，發現周圍已拉起警戒線，大量救援車輛和人員在內搜救。

不少網民得悉事故非常嚴重，都表示關注和同情，“希望傷亡可以最小（少）”。