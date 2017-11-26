驅趕紮營抗爭強硬派 巴警民衝突6死230傷

（伊斯蘭堡26日訊）巴基斯坦一個強硬派伊斯蘭團體自本月初起，佔領一條前往首都伊斯蘭堡的主要公路，軍警驅趕紮營的示威者，演變為警民衝突，造成至少6人死亡及近230人受傷。由於情況失控，政府已授權軍方介入，派兵進駐首都維持秩序。

強硬派伊斯蘭團體“巴基斯坦拉巴伊克運動－拉蘇爾－安拉派”（TLYRAP），自本月6日起號召大約2000人佔領前往伊斯蘭堡的一條主要公路，指控司法部長哈米德褻瀆先知，修改當選人涉及先知的誓詞內容，要求他辭職。哈米德指這是抄寫人員的失誤並已經修正，但示威者拒絕離開，堅持要哈米德下台。

示威者靜坐佔領行動癱瘓伊斯蘭堡，法院以擾亂民生為由，下令示威者離開。警方隨即採取行動清場，與示威者爆發激烈衝突。警員發射催淚彈及橡膠子彈，又揮動木棍追打示威者。示威者則焚燒警車及向警員掟石，並在學生及其他同情的民眾前來支援下，逼使警方撤走。

隨著暴力衝突加劇，拉合爾和卡拉奇等大城以及全國各地較小城鎮也出現示威抗議。

內政部其後發出命令，指政府已授權軍隊部署足夠的兵力，維護首都的法律與秩序，直至另行通知。

出動軍隊防衝突升溫

內政部長伊克巴爾其後表示，政府在應對示威者時保持耐性，強調當局會執行法院的命令，但與示威者對話的大門仍然打開。伊克巴爾又稱，部分示威者旨在製造混亂，破壞國家的穩定。

軍方參謀長巴杰瓦則與總理阿巴西通電話，呼籲當局和平地處理局勢，指出雙方應避免暴力衝突，否則不符合國家利益。

當局向傳媒發禁制令，阻止廣泛報導清場，私營電視訊號中斷，社交媒體亦都被封。