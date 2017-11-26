【英超聯賽】又在晏菲打成1比1 紅藍雙輸

（利物浦26日訊）週六在晏菲展開的“紅藍大戰”中，利物浦與切爾西再次戰成1比1，這已經是雙方連續4次在晏菲打出這個比分了，也是切爾西各項賽事連續7次在晏菲保持不敗，但這個比分也放緩了兩隊追趕的腳步，“紅軍”3連勝就此被打住，“藍調”4連勝勢頭也毀了。

儘管切爾西是衛冕冠軍，本賽季目前的排名也高於利物浦，但孔蒂還是相當忌憚紅軍的攻擊力，因此在今天這場比賽中，意大利人並沒有安排攻強守弱的法佈雷加斯首發，他讓坎特、巴卡約科和德林沃克特在中場搭檔，此舉就是為了限制利物浦在中的攻勢。

薩拉赫創隊史紀錄

雖然切爾西在戰術上遏制了利物浦的進攻，在場面上也佔據一定的優勢，但薩拉赫還是時刻保持著對老東家防線的威脅。下半場第65分鐘，巴卡約科斷球失誤被張伯倫在禁區弧頂處鏟掉，薩拉赫得球後單刀推射破門，打進個人本賽季英超第10球，而13輪10球的數據也讓其成為了紅軍隊史上英超開局最佳的球員。

比分落後的孔蒂連續作出調整，先後換上法布雷加斯、佩德羅和威廉加強攻勢，而為切爾西扳平的正是剛剛替補登場144秒的威廉斯。第85分鐘，威廉無心插柳，他的一腳傳中球變成了吊射，非常幸運的幫切爾西扳平了比分。

這場平局過後，切爾西已經連續7次做客晏菲球場保持不敗，上次輸球還是2012年5月1比4輸給對手，此後切爾西在客場對利物浦的戰績分別是2比2、2比0、2比1、1比1（聯賽杯）、1比1、1比1以及今天的1比1，除去聯賽杯的那場平局，切爾西在聯賽中已經連續6次做客晏菲保持不敗，這也追平了曼聯（2002-2007）和阿申納（2007-2012）保持的紀錄，而且“藍調”還有機會在下賽季刷新這一紀錄。

儘管切爾西近6次做客對利物浦保持不敗，但讓切爾西尷尬的是，他們也已經連續6次沒有戰勝過對手了，這6場比賽的戰績是4平2負，而且兩次輸球都是在主場。對於孔蒂來說，自從上賽季執教切爾西以來，他已經在英超賽場面對過19支球隊，但意大利人唯一沒有擊敗過的球隊，就是克洛普手下的這支利物浦。

渣叔是孔蒂心頭刺

而從克洛普的角度來說，自從2015年10月執教利物浦以來，他在面對切爾西的5場比賽中還保持不敗，“渣叔”第一次面對切爾西，就帶領球隊在史丹福橋球場3比1戰勝對手，上賽季又在客場2比1獲勝，難道這就是傳說中的宿命？

此役之後，切爾西積26分，仍排在第三名，利物浦積23分，暫時守在第五名，在榜首曼市（34分）本輪未賽的情況下，切爾西落後8分，利物浦落後11分，爭冠希望愈發渺茫，現在也只能祈求曼市週日無法在哈德斯菲帶走3分。