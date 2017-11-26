【金馬獎】惠英紅廝殺4輪才封后 張艾嘉無獎運成大輸家

（台北26日訊）即將卸任的金獎主席張艾嘉今年力作《相愛相親》入圍金馬獎7項卻空手而歸，成為典禮上的最大輸家。

張艾嘉今年得獎運不佳，不只影后，在導演獎也居次，跟《嘉年華》文晏比到最後還是差了一點。《相愛相親》入圍7項全都槓龜，吳念真表示電影獎是比較而來，看提名對手是誰，“說可惜，提名沒得獎都很可惜，自己的支持者沒得獎也覺得很可惜啊。”他澄清評選過程中不會意識到哪部電影得了多少獎，一直要到評選結束才發覺《相愛相親》都沒拿獎。

《分貝人生》有支持者

紀錄片、劇情片、女配角等獎項也都纏鬥4輪，女配角《血觀音》的文淇與《相愛相親》的吳彥姝票數是9比8，戰況激烈；劇情片方面，《血觀音》跟《大佛普拉斯》也是9比8，僅有一票之差。比較快達到共識的是男配角，“陳竹昇在《阿莉芙》表現讓人印象深刻，很快，一輪就過。”至於許多人都對李淳沒能靠《目擊者》拿獎感到可惜，吳念真說李淳當然也有被提及，“其實每個人都有被討論到。”

《強尼·凱克》的瑞瑪席丹是新演員得主，她最強勁的對手是《痴情男子漢》蔡凡熙，吳念真透露他看完《痴情男子漢》時想投給蔡凡熙，但看了《強尼》後，認為是瑞瑪席丹賦予了電影生命力。新導演獎中，《分貝人生》的陳勝吉有不少支持者，不過最終仍敗給《大佛普拉斯》導演黃信堯。

雖然導演、影帝、影后都未能獎留台灣，但吳念真認為《血觀音》就是台灣電影，也肯定今年台灣電影表現優秀，讓身為資深電影工作人員的他感到很開心，欣慰地說：“台灣新導演毅然跟過去電影告別，在創作新的路線，一直想辦法改變自己，不然過去老是沿襲，《目擊者》也好，都在跟老一代電影做告別。”

吳念真也談到評審過程的辛苦，評審團成員們從早上8點半被關到典禮前1小時，“跟最佳紀錄片《囚》一樣，就是被囚，體會到在監獄中如果沒事可做，就會是這麼恐怖的事。”

張艾嘉主席魔咒纏身 金馬連4年抱蛋曝心聲 由張艾嘉自編、自導、自演的《相愛相親》風光入圍金馬獎7項，卻有多項獎以1票之差落馬，最後抱蛋而歸，成了金馬最大遺珠，慶功宴上，張艾嘉一派輕鬆，沒有失望，在開獎過程陸續聽到評審團主席吳念真的評語，心裡也有點譜，“這也沒有辦法，我從到尾都講，我接受結果是什麼，我們都很清楚評審委員，是不是客觀或主觀呢，這十幾個人一定有喜歡不喜歡的。”不過，片中入圍最佳女配、飾演姥姥的吳彥姝和最佳男主角田壯壯也都沒得獎，則大歎可惜。 奇妙的是，張艾嘉當金馬主席4年內所入圍金馬的獎項全數槓龜，她笑看這個巧合，放眼未來，“反正主席的工作就是服務，想到什麼讓金馬獎可以更成熟的一路走下去。”張艾嘉比起自己是否有得獎，更希望顧全大局把金馬辦得更成熟，認為這次把“最佳劇情片”頒給楊雅喆的《血觀音》是蠻好的事情，“這批導演出來，我們都在鼓勵，拍過兩三部戲中年導演應該要往上走。”

得獎名單

最佳劇情片 《血觀音》

最佳導演 文晏《嘉年華》

最佳男主角 涂們 《老獸》

最佳女主角 惠英紅 《血觀音》

最佳男配角 陳竹昇《阿莉芙》

最佳女配角 文淇《血觀音》

最佳新導演 黃信堯《大佛普拉斯》

最佳新演員 瑞瑪席丹《強尼．凱克》

最佳原著劇本 周子陽《老獸》

最佳改編劇本 黃信堯《大佛普拉斯》

最佳攝影 中島長雄《大佛普拉斯》

最佳視覺效果 林哲民、Perry KAIN、Thomas REPPEN《擺渡人》

最佳美術設計 邱偉明《擺渡人》

最佳造型設計 張叔平、張兆康《擺渡人》

最佳動作設計 桑林《绣春刀II修羅戰場》

最佳原創電影音樂 林生祥《大佛普拉斯》

最佳原創電影歌曲 《有無》唱：林生祥

《大佛普拉斯》

最佳剪輯 錢孝貞、李博《塑料王國》

最佳音效 杜篤之、吳書瑤

《報告老師！怪怪怪怪物！》

最佳紀錄片 《囚》

最佳動畫長片 《大世界》

最佳劇情短片 《亮亮與噴子》

最佳動畫短片 《暗房夜空》

最佳動畫短片 《暗房夜空》

石家俊、黃俊朗、黃梓瑩

最佳動畫長片 《大世界》劉健

年度台灣傑出電影

工作者 胡定一

終身成就獎 徐楓