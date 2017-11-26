【金馬獎】惠英紅廝殺4輪才封后 張艾嘉無獎運成大輸家

（台北26日訊）即將卸任的金獎主席張艾嘉今年力作《相愛相親》入圍金馬獎7項卻空手而歸，成為典禮上的最大輸家。
張艾嘉今年得獎運不佳，不只影后，在導演獎也居次，跟《嘉年華》文晏比到最後還是差了一點。《相愛相親》入圍7項全都槓龜，吳念真表示電影獎是比較而來，看提名對手是誰，“說可惜，提名沒得獎都很可惜，自己的支持者沒得獎也覺得很可惜啊。”他澄清評選過程中不會意識到哪部電影得了多少獎，一直要到評選結束才發覺《相愛相親》都沒拿獎。
《分貝人生》有支持者
紀錄片、劇情片、女配角等獎項也都纏鬥4輪，女配角《血觀音》的文淇與《相愛相親》的吳彥姝票數是9比8，戰況激烈；劇情片方面，《血觀音》跟《大佛普拉斯》也是9比8，僅有一票之差。比較快達到共識的是男配角，“陳竹昇在《阿莉芙》表現讓人印象深刻，很快，一輪就過。”至於許多人都對李淳沒能靠《目擊者》拿獎感到可惜，吳念真說李淳當然也有被提及，“其實每個人都有被討論到。”
《強尼·凱克》的瑞瑪席丹是新演員得主，她最強勁的對手是《痴情男子漢》蔡凡熙，吳念真透露他看完《痴情男子漢》時想投給蔡凡熙，但看了《強尼》後，認為是瑞瑪席丹賦予了電影生命力。新導演獎中，《分貝人生》的陳勝吉有不少支持者，不過最終仍敗給《大佛普拉斯》導演黃信堯。
雖然導演、影帝、影后都未能獎留台灣，但吳念真認為《血觀音》就是台灣電影，也肯定今年台灣電影表現優秀，讓身為資深電影工作人員的他感到很開心，欣慰地說：“台灣新導演毅然跟過去電影告別，在創作新的路線，一直想辦法改變自己，不然過去老是沿襲，《目擊者》也好，都在跟老一代電影做告別。”
吳念真也談到評審過程的辛苦，評審團成員們從早上8點半被關到典禮前1小時，“跟最佳紀錄片《囚》一樣，就是被囚，體會到在監獄中如果沒事可做，就會是這麼恐怖的事。”
張艾嘉主席魔咒纏身 金馬連4年抱蛋曝心聲
由張艾嘉自編、自導、自演的《相愛相親》風光入圍金馬獎7項，卻有多項獎以1票之差落馬，最後抱蛋而歸，成了金馬最大遺珠，慶功宴上，張艾嘉一派輕鬆，沒有失望，在開獎過程陸續聽到評審團主席吳念真的評語，心裡也有點譜，“這也沒有辦法，我從到尾都講，我接受結果是什麼，我們都很清楚評審委員，是不是客觀或主觀呢，這十幾個人一定有喜歡不喜歡的。”不過，片中入圍最佳女配、飾演姥姥的吳彥姝和最佳男主角田壯壯也都沒得獎，則大歎可惜。
奇妙的是，張艾嘉當金馬主席4年內所入圍金馬的獎項全數槓龜，她笑看這個巧合，放眼未來，“反正主席的工作就是服務，想到什麼讓金馬獎可以更成熟的一路走下去。”張艾嘉比起自己是否有得獎，更希望顧全大局把金馬辦得更成熟，認為這次把“最佳劇情片”頒給楊雅喆的《血觀音》是蠻好的事情，“這批導演出來，我們都在鼓勵，拍過兩三部戲中年導演應該要往上走。”