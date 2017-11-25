檳豆干屋失火肇因 電線短路

（檳城25日訊） 檳城五條路豆干屋失火，燒死馬青區團團長林瑞木的4名至親慘劇的肇禍原因，在事發後傳出不同版本，惟經過消拯局的調查證實，失火原因是電線發生短路引起大火。

這起讓全國人都為之揪心悲痛的慘劇，是在本月15日清晨發生，造成林瑞木的母親劉細寶（62歲）、中國籍妻子陳燕、兒子林殷春（9歲）及女兒林佳盈（8歲）葬身火海。

電線短路導致失火

林瑞木昨天從消拯局得知調查結果後，在微信上僅留下一句“真相大白了，結局還是一樣”，讓人聞之也不禁心酸。

走過4名至親的頭七，今日卻是其父親林建安的三七，在拜祭完父親後，林瑞木在接受《光明日報》專訪時，表面上情緒已經平伏不少，不過內心深處還是隱隱作痛。

他說，事發至今有不少傳言，多少讓他感到些許的無奈，包括失火原因也流傳多個版本。

“我經歷了這樣大的驟變後，也學習看開了，只能一笑置之。（失火）調查結果雖然無法改變什麼，但也該平息無謂的流言蜚語。”

他說，根據消拯局的調查結果，火勢是從屋子底樓內部燒起，失火原因是電線發生短路，並非打翻煤油燈或其他的原因。詳細的報告會在下星期出爐，但失火原因目前是已經確定了。

處理好母親、妻子和一對兒女的身後事後，林瑞木說，他將獨自到台灣散心，回來之後，一切都會重新開始。

計劃獨自到台散心

“執著，只會讓逝者難以安息。惟有放開，才能讓他們安心的離開。以後回憶起來，我相信都會是我們一家人幸福開心的畫面。”

林瑞木對4名至親是愧疚滿滿。對他們的愛，將永遠收藏在心底最深處。

10天內痛失家人 “整顆心都碎了” “爸爸的離去，是痛心。媽媽、妻子和兒女的，是心痛，初初接到（家失火）消息及確定他們都走了的那個感覺，只能用整顆心都粉碎來形容。” 2017年的11月，對林瑞木來說是異常難過。短短的10天裡，他的爸爸因癌去世，一場大火把母親、妻子和一對寶貝兒女都帶走，提起這兩件事情，林瑞木難掩心中的悲傷。 林瑞木說，父親是已經上了年紀，加上之前已經是檢驗出患了癌，家人都做好心理準備。“他離開，我們都很傷心。” “但他們（母親及妻子）不同，他們走得很突然，一句話都不留，如此的令人措手不及……很痛，但這兩種心痛卻是不同的。” 經歷了旁人無法體會的悲痛，林瑞木說，他會努力，堅強的讓自己重新開始，勇敢的活下去。 見女兒相片落淚 望著記者送上女兒林佳盈（8歲）生前在幼兒園所拍的照片，林瑞木再也無法強忍住淚水。他哭了。 擦一擦眼淚後，林瑞木堅定的說，看到照片中女兒這麼開心，未來的人生路，他更加應該開心走下去。 林瑞木一直用手觸摸女兒的照片，“這對我來說，真的是一份珍貴的禮物。” 他說，在火災中，家裡所有的一切都燒成灰燼，這僅有的照片是唯一實質的紀念。林瑞林擔心照片會隨著時間久遠而泛黃，除了狠狠的記在腦海，他當下拿起手機翻拍女兒的這張照片，將這份愛儲存在手機裡，隨身側伴。 “無論去到哪兒，女兒都會像在身邊陪伴著我。” 感謝各造關心 “我會好起來” “你的屋子要賣嗎？”治喪期間，林瑞木接到很多慰問和關懷的電話，但也有不少奇奇怪怪的電話打過來，包括詢問他要不要賣掉這間充滿傷心回憶的豆干屋。 星雲大師曾說過：“成熟的人不問過去，聰明的人不問現在，豁達的人不問未來。心胸開闊的人，把握當下，心裡沒有半點障礙，人生任何處境，都能面對處之。” 林瑞木接触佛法多年，並皈依星云大師法名宗聖。對於詢問賣屋的電話，他豁達的笑了笑說，他也不知對方是誰，但這些電話他沒有當做一回事，亦不會造成他任何的困擾。 “還是再感謝一次，這期間所有人對我的關心，我會好起來，堅強重新出發。” 尚未回災場收拾 “這裡是我們的家，儘管人都已經不在，但這裡有一段幸福美滿的回憶，我不會搬走或住在其他地方，我會重建這家園，繼續住在豆干屋。” 林瑞木說，至今他還沒回去災場整理及收拾殘局，但他已經向工程部的朋友尋求幫忙，檢測屋子的安全性，打算進行重建。不怕觸景傷情？林瑞木說，現在到和家人去過的地方，吃過的東西等，難免都會想起。“但現在我都會轉念，告訴自己，這些都是我們的開心回憶，我不會逃避。” 採訪手記——無情火毀幸福家庭

還記得，那年雨中的中秋園遊晚會，2大2小擠在一把細小雨傘下的幸福身影。那是幼兒園舉辦的中秋晚會，在院長的帶領下，我們提著燈籠在幼兒園附近走著，當時天空飄著細雨。林瑞木從家裡帶著2把雨傘趕到，熱心的陳燕把一把雨傘遞給了我的太太怕我們一家淋到雨，他們一家四口卻擠在一把小雨傘下。當時的這一家人，是幸福、也是開心的。

在火災發生的前幾天，我路過五條路一帶，還見到陳燕帶著2個小孩走在路邊。當時趕時間，來不及和她們打個招呼，沒想到，這卻是最後見到他們的畫面。今天和林瑞木的專訪中，從他口中知道妻子陳燕一直都有提起我們。我確實感到開心，她常把我們這一家朋友，放在心上。我很惋惜，這麼幸福的一個家庭卻被一場大火給毀了。