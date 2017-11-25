清真寺恐襲235死 埃及總統誓血債血償

（開羅25日訊）埃及武裝分子昨天血洗西奈半島一座清真寺，造成235人死亡、130人受傷，是埃及現代史上傷亡最慘重的恐襲，極端組織“哈里發國”（IS）已承認責任。埃及總統塞西強烈譴責，形容這是“罪犯”及“懦夫”行為，並誓言將以暴力回應發動大屠殺的武裝分子，軍隊和警察很快就會為遇害烈士報仇，恢復國家安全穩定。

塞西表明，埃及會堅持反恐戰爭，受害者不會白白受苦，並強調恐襲只會強化埃及對抗恐怖主義。他發言後，軍方隨即宣佈，在空襲中摧毀多輛參與襲擊清真寺的恐怖分子車輛，並已殺死車上所有人，同時攻擊了恐怖分子多個收藏武器彈藥的據點。

這起恐襲案發生在距離北西奈省首府阿里什以西約40公里的阿貝德鎮，遇襲的是當地唯一的清真寺。塞西宣佈全國哀悼3天。

先引爆炸藥再掃射

據悉，多達40名武裝分子先在清真寺旁一個建築物引爆炸藥，趁信眾逃竄時朝他們掃射，其中十餘名武裝分子則進入清真寺內向躲藏的信眾開鎗。不過，有目擊者聲稱，武裝分子曾大叫小孩先離開。

目擊者表示，大批戴著面具和穿著軍服的武裝分子是分乘4輛越野車到來，施襲過程中還引火焚燒信眾的車輛，連趕抵施援的救護車也不放過，並在軍警趕到現場前完成殺戮逃逸。

整頓恐怖組織失敗

埃及軍方和安全部隊一直在西奈半島的沙漠山區、村落和小鎮與武裝分子周旋，國家處於緊急狀態數月，但仍無法阻止襲擊，當地IS分子9月伏擊警方，導致18名警員死亡，7人受傷；上個月，軍方與IS分子激戰，至少6名士兵及24名武裝分子死亡。

事件顯示，埃及當局多年來雖然重點清剿西奈半島的恐怖組織，但這次大規模且有預謀的恐襲顯示，當局的努力徹底失敗，並足以對埃及旅遊業構成嚴重打擊。

另外，連接加薩和西奈半島的關卡原定今天開放，巴勒斯坦官員表示，由於發生這場恐襲，決定延後開放日期。