清真寺恐襲235死 埃及總統誓血債血償

（開羅25日訊）埃及武裝分子昨天血洗西奈半島一座清真寺，造成235人死亡、130人受傷，是埃及現代史上傷亡最慘重的恐襲，極端組織“哈里發國”（IS）已承認責任。埃及總統塞西強烈譴責，形容這是“罪犯”及“懦夫”行為，並誓言將以暴力回應發動大屠殺的武裝分子，軍隊和警察很快就會為遇害烈士報仇，恢復國家安全穩定。
塞西表明，埃及會堅持反恐戰爭，受害者不會白白受苦，並強調恐襲只會強化埃及對抗恐怖主義。他發言後，軍方隨即宣佈，在空襲中摧毀多輛參與襲擊清真寺的恐怖分子車輛，並已殺死車上所有人，同時攻擊了恐怖分子多個收藏武器彈藥的據點。
這起恐襲案發生在距離北西奈省首府阿里什以西約40公里的阿貝德鎮，遇襲的是當地唯一的清真寺。塞西宣佈全國哀悼3天。
先引爆炸藥再掃射
據悉，多達40名武裝分子先在清真寺旁一個建築物引爆炸藥，趁信眾逃竄時朝他們掃射，其中十餘名武裝分子則進入清真寺內向躲藏的信眾開鎗。不過，有目擊者聲稱，武裝分子曾大叫小孩先離開。
目擊者表示，大批戴著面具和穿著軍服的武裝分子是分乘4輛越野車到來，施襲過程中還引火焚燒信眾的車輛，連趕抵施援的救護車也不放過，並在軍警趕到現場前完成殺戮逃逸。
整頓恐怖組織失敗
埃及軍方和安全部隊一直在西奈半島的沙漠山區、村落和小鎮與武裝分子周旋，國家處於緊急狀態數月，但仍無法阻止襲擊，當地IS分子9月伏擊警方，導致18名警員死亡，7人受傷；上個月，軍方與IS分子激戰，至少6名士兵及24名武裝分子死亡。
事件顯示，埃及當局多年來雖然重點清剿西奈半島的恐怖組織，但這次大規模且有預謀的恐襲顯示，當局的努力徹底失敗，並足以對埃及旅遊業構成嚴重打擊。
另外，連接加薩和西奈半島的關卡原定今天開放，巴勒斯坦官員表示，由於發生這場恐襲，決定延後開放日期。
譴責恐怖分子懦弱 安理會吁繩之以法
聯合國安理會及聯合國秘書長古特雷斯強烈譴責埃及西奈半島的恐襲，呼籲將兇徒繩之以法。
安理會形容，這是一次駭人聽聞的懦弱恐怖分子襲擊，並重申不管動機為何，一切恐怖主義行為都屬犯罪。
美國總統特朗普亦譴責這起事件，為埃及無辜及手無寸鐵的信眾表示哀悼。他在推特發文說：“世界不能容忍恐怖主義，我們必須在軍事上擊敗他們，並令構成其存在基礎的極端意識形態受質疑。”其後再發文指世界需要圍牆、需要禁令。
俄羅斯總統普汀則致電埃及總統塞西，譴責這起恐襲事件，強調俄國願與埃及發展反恐協作。
特朗普：世界需圍牆
據克里姆林宮新聞處消息，普汀在慰問電中說，殺害平民的殘酷且卑劣手段令人震驚，令人再次確信恐怖分子完全不具備人類的道德觀。
另外，歐盟執委會主席容克也發表聲明，嚴厲譴責襲擊者的野蠻和懦弱行徑，並強調歐盟會與埃及站在一起。