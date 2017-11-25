【英超聯賽】哈德斯菲守土不易 曼市衝聯賽11連勝

（倫敦25日訊）近期戰無不勝的榜首曼市將在英超聯賽作客升班馬哈德斯菲。曼市放眼聯賽11連勝，主場作戰的哈德斯菲恐怕守土不易。

曼市上輪聯賽在客場以2比0擊敗列斯特，豪取聯賽10連勝，在積分榜繼續以8分優勢領跑，球隊士氣如虹。曼市的目標是擊敗哈德斯菲拿到聯賽11連勝。此前曼市曾在2015年4月到9月拿到聯賽11連勝，這也是球會聯賽連勝紀錄。曼市如果擊敗哈德斯菲，將成為第一支在英超開賽前13輪就拿到37分的球隊。

曼市或創英超紀錄

此前，英超前13輪的最高積分是35分，這項紀錄由曼市在2011/12賽季所創造。曼市在週中歐冠主場以1比0戰勝飛燕諾後，豪取各項賽事17連勝，延續他們本賽季在歐洲五大聯賽最長的連勝紀錄。

曼市後衛奧塔門迪本場將解禁復出，主帥瓜迪奧拉賽前也證實隊長孔帕尼適合比賽。在斯通斯受傷的情況下，預計瓜帥會排出孔帕尼和奧塔門迪的防線搭檔，而左後衛門迪將繼續缺席。

阿奎羅可能替補

瓜迪奧拉承認會對鋒線進行輪換，這意味周中歐冠首發的阿奎羅此役可能坐上替補席，熱蘇斯預計首發。熱蘇斯已經在21場英超聯賽直接參與20球(15球5助攻)。此外，在周中歐冠輪休的大衛-席爾瓦、薩內、費爾南迪尼奧、德爾夫也有望回到首發。

曼市主帥瓜迪奧拉說：“所有球隊都想要贏球，哈德斯菲在主場會得到球迷們狂熱的支持，這場比賽絕不會容易。以前人們也說客戰布萊頓好踢，大家也看到我們踢了一場非常艱苦的比賽。”

哈德斯菲在12輪後取得4勝3平5負積15分排在第10。哈德斯菲本場有3人受傷缺陣，即霍格、赫費萊和斯坦科維奇。

往績方面，哈德斯菲在今年3月的英足總杯成功主場0比0逼平曼市，但在重賽客場以1比5慘敗。