KPOP Music Wave 2017 Rain領軍 檳吹韓風

（檳城25日訊）韓流巨星Rain、金鐘國、Haha、B.A.P及T-ara襲檳城，掀起一股韓流熱浪。壓軸的Rain除了唱跳多首觀眾耳熟能詳的歌曲如《La Song》、《It‘s Raining》等，更與現場一位觀眾自拍，相信那位觀眾當下一定很興奮又幸福。歐巴說，他很開心來到檳城，還問了現場觀眾及粉絲：“Are you having fun？”

Haha送毛巾

除了Rain的魅力能引起一片粉絲尖叫外，把演唱會帶入另一個高潮的莫過於韓國綜藝《Running Man》中的兩兄弟金鐘國及Haha河東勳 。Haha一出場就帶來多首Hip-Hop歌曲，帶動全場氣氛。

粉絲看到Haha出場，蜂擁擠到舞台前一睹偶像風采及與偶像近距離接觸。Haha也很會撩粉絲，除了在唱歌時頻頻比出愛心手勢，讓粉絲們尖叫不斷，也與台下的粉絲及觀眾擊掌和握手。情緒高漲的Haha，更拿水瓶往自己的頭上淋，現場歡呼聲不斷。另外，他也在現場送出4條毛巾，台下頓時出現一陣騷動。

Haha的好兄弟金鐘國，以他細膩的聲線、磁性的嗓音征服台下的觀眾。雖然他唱抒情慢歌，但現場氣氛卻不輸唱快歌的歌手。粉絲們及觀眾打開手機燈充當熒光棒，隨著金鐘國的歌聲左右搖擺，為他應援。金鍾國表示，這是他第一次到檳城，感到非常開心也很榮幸，並以馬來文“Terima Kasih”感謝大家，希望大家能繼續支持他。

B.A.P一出場就帶來多首勁歌熱舞，把全場氣氛炒熱，更以“Apa Khabar”向粉絲們問好。他們表示很久沒有來到馬來西亞，也很開心來到檳城。女團T-ara也不賴，除了演唱新歌《What's My Name》外，也帶來大家熟悉的《Roly Poly》及《Lovey Dovey》，台下的粉絲聽到這些熟悉的歌曲，也隨歌跳起舞，全場High到爆。

這場演唱會由金戰士電影娛樂出品有限公司（Golden Warriors）主辦，《光明日報》為媒體合作夥伴。