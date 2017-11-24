失蹤位置曾爆炸 阿潛艇44官兵罹難

（布宜諾斯艾利斯24日訊）阿根廷潛艇聖胡安號失蹤一星期，傳出令家屬悲痛欲絕的消息。海軍公開表明，當局在潛艇失聯數小時後曾接收到來自潛艇失蹤位置附近的可疑噪音，並在稍後證實那是一段爆炸聲，間接粉碎了船員生還的希望。有報導更引述船員家屬指已接到海軍電話，通知他們潛艇內的所有船員已在爆炸中罹難。

隨著消息傳出，有家屬表示他們哀傷之餘更感到憤怒，斥責軍方隱瞞。在44名官兵當中，包括阿根廷首名潛艇女軍官、35歲的克拉夫奇克；有人準備結婚展開人生新一頁，亦有船員剛成為父母，令人唏噓。

至今未發現海面有殘骸

海軍發言人巴爾維昨天召開記者會證實，在當地上週三上午約11時，即潛艇發出最後訊號3小時後，在潛艇最後所在位置以北約48公里海域發生過一次單一、不尋常、簡短、猛烈但與核試無關的爆炸。他強調當局會繼續搜索，直到有更具體證據顯示潛艇內的船員已罹難。

巴爾維同時承認仍不知道爆炸原因。對於至今未發現海面有殘骸，他解釋是因為潛艇“內爆”。

在海軍基地等候的船員家屬得知消息後情緒激動，憤斥軍方一開始就隱瞞，有人更稱海軍已致電通知家屬有關所有船員已罹難的消息，並指“爆炸發生在200至1000米深海底，沒有人類能承受得了”。

多國續派軍艦軍機搜索

另外，也有家屬批評以柴油及電力發動的聖胡安號裝備落後。德國製的聖胡安號下水32年，3年前曾切開船身改裝引擎和電池，有專家指由於改裝涉及不同廠商的零件，即使輕微出錯都會引發危險。

目前，多國仍繼續派出軍艦及軍機協助搜索潛艇下落，搜索海域面積為48萬平方公里，但天氣惡劣並出現大浪，影響搜索工作。繼美國及英國後，俄羅斯國防部表示，總統普汀已下令海軍一艘海洋調查船由非洲開往阿根廷，加入搜索行列。

搜救偵測到物體 美軍指非失蹤潛艇