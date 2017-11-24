家長揭老師餵藥針刺 京名牌幼兒園涉虐童

（北京24日訊）中國北京朝陽區一所由上市集團開辦的名牌幼兒園被揭發虐童，有多名家長投訴，懷疑子女被老師用針刺及餵食不明白色藥片。教育部表示高度重視這起事件，已責成有關部門盡快查清事實真相。目前，警方也已介入調查。

涉事的北京朝陽區管莊紅黃藍幼兒園新天地分園，近日有家長發現子女身上多處有疑似針孔，於是帶到醫院檢查，醫生證實那些小孔是針刺造成。家長們描述，針孔出現在腿部、屁股、腋下等部位；有家長引述孩子所言，指不睡覺的話老師會打針，不聽話也要給爸爸媽媽打針。

另有家長稱，孩子最近幾天拒絕去幼兒園，又說老師餵他們吃下白色藥片；有學童向家長坦承，有人在冬天被老師脫衣罰站，還被性騷擾。

警方教局介入調查

昨天有多名家長包圍幼兒園門外，要與院長見面以了解情況，其中有8名家長集體報警。目前，警方已帶走校園內的閉路電視錄像。

中國教育部表示高度重視，當局已部署展開幼稚園辦園行為專項督查，要求全國各地教育部門引以為戒，採取有效措施。此外，當局也要求加強師德師風建設，切實加大監管督查力度，並強調依據《未成年保護法》、《教師法》、《幼稚園管理條例》及《幼稚園工作規程》有關要求，嚴肅查處損害幼兒身心健康的幼兒園和教職員。

3教職員被停職

據悉，虐童事件主要發生在該幼兒園國際小二班，朝陽區教委指3名涉事老師已被暫時停職。園方回應，絕不姑息違法犯罪行為，會移送司法機關，如果有任何園方應承擔的責任，絕不會推卸。園方也會成立專項小組調查，升級安全管理體系。

涉事幼兒園的母公司紅黃藍教育集團發表聲明，就事件令家長及社會不安道歉，會安排其他老師暫管國際小二班，保證幼兒園正常運作另外，今早已有家長到校辦理退學手續，批評園方沒清楚交代事件，亦有家長指前幾天在社交媒體群組得悉有學生被虐，所以不再讓孩子上學，今日再到校了解情況。不過，也有家長表示對學校有信心，認為只是個別教師行為有問題，自己的小孩沒被虐待。

華首間上市幼教公司 旗下幼兒園曾傳虐童