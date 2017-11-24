家長揭老師餵藥針刺 京名牌幼兒園涉虐童

（北京24日訊）中國北京朝陽區一所由上市集團開辦的名牌幼兒園被揭發虐童，有多名家長投訴，懷疑子女被老師用針刺及餵食不明白色藥片。教育部表示高度重視這起事件，已責成有關部門盡快查清事實真相。目前，警方也已介入調查。
涉事的北京朝陽區管莊紅黃藍幼兒園新天地分園，近日有家長發現子女身上多處有疑似針孔，於是帶到醫院檢查，醫生證實那些小孔是針刺造成。家長們描述，針孔出現在腿部、屁股、腋下等部位；有家長引述孩子所言，指不睡覺的話老師會打針，不聽話也要給爸爸媽媽打針。
另有家長稱，孩子最近幾天拒絕去幼兒園，又說老師餵他們吃下白色藥片；有學童向家長坦承，有人在冬天被老師脫衣罰站，還被性騷擾。
警方教局介入調查
昨天有多名家長包圍幼兒園門外，要與院長見面以了解情況，其中有8名家長集體報警。目前，警方已帶走校園內的閉路電視錄像。
中國教育部表示高度重視，當局已部署展開幼稚園辦園行為專項督查，要求全國各地教育部門引以為戒，採取有效措施。此外，當局也要求加強師德師風建設，切實加大監管督查力度，並強調依據《未成年保護法》、《教師法》、《幼稚園管理條例》及《幼稚園工作規程》有關要求，嚴肅查處損害幼兒身心健康的幼兒園和教職員。
3教職員被停職
據悉，虐童事件主要發生在該幼兒園國際小二班，朝陽區教委指3名涉事老師已被暫時停職。園方回應，絕不姑息違法犯罪行為，會移送司法機關，如果有任何園方應承擔的責任，絕不會推卸。園方也會成立專項小組調查，升級安全管理體系。
涉事幼兒園的母公司紅黃藍教育集團發表聲明，就事件令家長及社會不安道歉，會安排其他老師暫管國際小二班，保證幼兒園正常運作另外，今早已有家長到校辦理退學手續，批評園方沒清楚交代事件，亦有家長指前幾天在社交媒體群組得悉有學生被虐，所以不再讓孩子上學，今日再到校了解情況。不過，也有家長表示對學校有信心，認為只是個別教師行為有問題，自己的小孩沒被虐待。
華首間上市幼教公司 旗下幼兒園曾傳虐童
涉事的紅黃藍幼兒園屬於紅黃藍教育集團，該集團成立於1998年，目前在中國共有1300所親子園及500所幼兒園，生意遍佈300多個城市。今年9月，紅黃藍教育在紐交所掛牌上市，成為紐交所第一家以幼兒園運營為主的中國企業，也是中國首個獨立上市的幼教公司。
不過，該集團旗下幼兒園已多次傳出虐童醜聞。今年4月，位於北京大紅門附近的紅黃藍幼兒園被揭發有一名老師用腳踢學生；2015年，吉林四平市紅黃藍幼兒園的學生家長報案，指發現孩子身上有大量疑似被針扎的傷痕，涉案的4名老師後來分別被判刑。
幼兒園老師狂打頭 江蘇女童大哭求饒
（南京24日訊）中國接連爆出幼兒園虐待學童事件，繼北京紅黃藍幼兒園後，江蘇省亦有幼兒園被揭發，一名女教師打罵學童，過程中學童甚至大哭求饒。當地警方已介入調查，教育部門亦指會嚴肅處理。
江蘇鎮江電視台近日接獲兩宗投訴，有家長反映孩子在學校被打，遂與相關家長趕到南山景園幼兒園調查及查看閉路電視。從片段所見，一名女童被一名女老師多次拍打頭部，隨後女童大哭，不斷揮手求饒，女教師見狀才停手。另一段影片中，一名男童被同一名女老師從脖子後面揪住衣領，並疑似遭到掌摑。
涉事幼兒園園長表示，打人的女老師是去年開始任教，之前沒發現有類似情況，又指教室內都設有閉路電視，所有情況公開透明，如果園方發現，肯定不會容忍。