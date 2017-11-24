【英超聯賽】近6次訪晏菲不敗 藍調無懼客戰紅軍

（利物浦24日訊）英超第13輪迎來一場“紅藍大戰”，“紅軍”利物浦坐鎮主場迎戰衛冕冠軍“藍調”切爾西，雖然晏菲是紅軍的主場，但近幾年碰上切爾西常被對手反客為主，今年能否一掃陰霾，重現昔日雄風？

上輪聯賽，兩隊在國際比賽日歸來之後各自收穫了一場酣暢淋漓的勝利，利物浦主場3比0完胜南安普頓後，與第四名的差距縮小到了1分；而切爾西4比0血洗丐幫後，則是將排名提升到了第三，處在一個比較幸福的位置，目前紅軍恰恰是落後藍調3分，克洛普肯定希望借主場優勢挫敵，從而磨平雙方差距。

然而，利物浦最近一場在英超主場擊敗切爾西還有追溯到2011/12賽季時，當時雙方在確定無法獲得歐冠席位情況下，利物浦在主場4比1大勝切爾西。之所以要回顧這場比賽，是因為從此之後，紅軍在主場6次遭遇藍調都無法贏球，成績4和2敗，包括近3次交鋒都踢成1比1。

以兩隊的近況比較，如果不算週中的歐冠聯小組賽，此前各5場比賽都取得4勝1敗的戰績。利物浦在客場輸給熱刺後迎來4連勝，包括英超3連勝，進10球只失1球。切爾西近5場比賽的唯一敗績是在歐冠小組賽，客場負羅馬0：3，但在聯賽寫下4連勝，近3勝共取得6個進球且1球未失。

紅軍在週中歐冠小組賽浪費3比0領先的好局，被塞維拉下半場連趕3球扳平，同時也錯失提前出線的機會。切爾西作客卡拉巴赫沒有出現冷門賽果，4比0順利取勝，也提前1輪晉級16強淘汰賽。雙方近期都處於上昇的狀態，而且傷病情況都已大幅度改善，這將會是一場勢均力敵的精彩比賽，紅軍雖然有主場優勢，但從近年的對戰紀錄可知，藍調絕對不怕作客晏菲。

孔蒂對賽程安排不滿

不過紅軍還有另一項優勢，那就是比切爾西多獲得一個休息天，切爾西主帥孔蒂對此也有所抱怨，他說：“只有1天可以休息，還要準備這場大戰，根本不簡單，不輕鬆，我也認為這一點也不現實。”

也正是基於這一點，周中遠征阿塞拜疆時，孔蒂留力聯賽意圖明顯，包括莫拉塔、卡希爾、克裡斯滕森和巴卡約科都坐在板凳上。

同時，孔蒂也表示對利物浦的強大攻勢的擔憂，他認為雖然克洛普的球隊在3球領先的情況下被塞維拉扳平，與切爾西3比3平羅馬幾乎如出一轍，但這也意味著他們很有可能出現狀態和士氣上的反彈。

“我看了比賽，我覺得利物浦的上半場踢得真的很好，陣容很緊湊，進了3個球。但正如你所知道的，足球就是一個神奇的運動。”