幼兒園教師虐打男童 家長不滿沒登報道歉

（太平23日訊）太平一所幼兒園教師掌摑4歲男童的視頻近日在網上瘋傳，引起網民議論。多名家長控訴，他們的孩子遭女老師虐打，包括敲頭、摑臉、打肩背及尖器刺頭等，至少有3名孩童中招。

其中一名男童的家長廖榮業（38歲，裝修工友）、太太陳薇薇（35歲）、男童外公陳亞清，今日聯同另2名家長李淑娜及馬清基，在住家召開記者會。

曾交代更加留意孩子

廖榮業說，其4歲兒子天生后腦長瘤，今年5月曾動喉嚨手術，因此曾交代幼兒園要更加留意其孩子。

他說，今年6月他跌傷入院動手術，有一名家長拍到老師掌摑其兒子的視頻，但不敢告知他，直到10月29日在家接獲友人傳來兒子被打的視頻後，即到幼兒園交涉。

“數天之后，幼兒園園長、副園長及兩名家長，與老師夫婦在家進行會談，當時我要求老師當眾向家長道歉、辭職及登報公開道歉，大家也達成協議。”

接恐嚇電話叫別報案

他說，該老師過後於11月6日在學校當著家長面前公開道歉，並表示會引咎辭職。11月8日他與老師到報館要刊登道歉啟事，他堅持要在道歉啟事上刊登老師的照片，雙方也同意道歉啟事的內容，但對方卻反悔，表示要與家人商討後才決定，至今未見有關道歉啟事刊出。

“校方過後交給我們一封信指已開除該名老師。11月17日下午4時30分，我在工作時突然接到一個沒有號碼的來電，恐嚇我不要為掌摑孩子的事件報案，揚言知道我家住那里。 ”

他說，由於老師同意登報道歉卻沒有做到，因此他於11月18日到警局報案，11月20日再到警局報案指接到嚇電話。

數童曾被虐打

廖榮業說，他向多名家長打聽，發現多位幼童也曾遭該名老師虐打。

他遺憾警方接到投報後沒有任何行動，促請警方嚴厲看待此案，還其一個公道。

陪同出席記者會的李淑娜（30歲）說，其兒子今年3月開始鬧憋扭不願上課，經過多番追問下，兒子才告訴他被老師用尖物刺其頭部，不過她沒有報案。

另一名家長馬清基（64歲）則說，在廖同學事件後，其孫子也告知他曾遭老師拍打背后，但因沒有証据，所以沒有追究。

園長稱教師不曾被投訴

幼兒園園長管偉業受詢時也說，該老師做錯事，院方不能坐視不理，盡管該老師之前表明有意呈辭，但校方還是將之革職。

他說，事發後，家長與老師已達成協議，即老師必須在學校當眾道歉，老師也受到革職懲罰，只是在登報道歉一事沒有做到。

他說，這位老師在該幼兒園執教2年以來，未曾被家長投訴，也不曾有任何情緒病問題，不過罵學生幾句是有的。

他說，既然此事已報了案，一切交由警方處理。

教師承認犯錯 盡力配合要求

被指掌摑男童的老師接受訪問時說，事發當天是因為廖同學猛扯另一同學的頭髮后，還在其頭上吐口水，她一時沖動才出手往其嘴打下去。

“被作弄的男童哭得很大聲，由於擔心影響其他同學上課，我唯有按撫該學生，過後才罵廖同學，向他表示，你這樣弄他，他的媽媽會來找你。但廖同事過後還吐了兩次口水在該同學臉上，造成對方再哭鬧。”

她稱，由於發現廖同事舉動太過份，她一時沖動伸手往其嘴打下去。

她說，當天放學時，她見到廖同學及被作弄的同學母親時，也告知她們此事，兩位家長聽了後也只是應了一聲，並沒有任何異樣。

她說，事隔多個月後，廖同學的家長到校投訴，她接到校方的通知後，到學校會見廖同學家長。

“對方質問其孩子手臂有一塊瘀青，孩子說是因為沒有寫功課被打，我當時已否認，過后廖家長就出示她打廖同學的短片。”

“經過討論後，我接受廖家長開出的3個和解條件，即在學校當眾道歉、辭職，也同意到報館刊登道歉啟事。”

她說，11月6日她在丈夫的陪同下，在園長、董事長、老師及家長面前道了歉，也願意接受被革職，過后在丈夫的陪同下，與廖家長一起到報館刊登道歉啟事，對方要求在啟事內放她的照片，盡管不願意接受，但還是付了錢。

“過後報館來電，指這則道歉啟事是不容刊照片，所以無法刊出，而我也交由報館處理，至今還沒有拿回錢。”

她說，因為沒有刊登道歉啟事，廖家長也報了案，她也經被警方傳招錄口供。

她說，在此事件上，她承認自己有錯，更對其不當行為道歉，也盡力配合廖家長的要求，接下來只有交由警方調查。

警：案件仍調查中

霹州刑事調查主任彥天紀說，警方目前援引刑法法典第323條文調查此案，目前案件仍在調查中。