緬華僑縱火報復朋友 台新北分租屋燒死9人

（台北23日訊）台灣新北市中和區一棟用來出租房間的公寓昨晚發生大火，造成9死2傷慘劇。警方調查後，確認起火原因是縱火，並逮捕一名緬甸華僑、49歲的李姓男子。李男坦承是因為與朋友發生口角，才憤而縱火。

事發在新北市中和區興南路二段，昨晚8時37分，該棟公寓的4樓突竄出大火，還往上竄燒到5樓，火勢一發不可收拾。消防員在現場灌救時，曾傳出多下爆炸聲，燃燒的物品被炸飛掉落，大火最終在40分鐘內撲滅。

據悉，在4樓與5樓之間共有25間的分組套房，大火發生時，租客紛紛倉皇逃生，但有9人逃生不及，送醫搶救仍不治。死者中，包括一名在4樓單位內居住了10年、任職警察的男子王志偉。

警方說，分租房皆是易燃的木造隔間，起火後迅速燃燒，現場空間狹小搶救不易，大火延燒亦阻斷屋內逃生路線，加上5樓是頂樓加蓋的鐵皮屋違建，導致死傷慘重。

房東違建出租木板隔房

警方指，該公寓的房間大部分租給外籍勞工，但房東年事已高記不清租客資料，目前僅確認其中4名死者身份，已派員採集死者指紋，將進一步釐清死者身分。

事後，新北市長朱立倫到場關切，親自上樓查看火警現場，也向附近鄰慰問致意，亦逐一對現場警消握手表達謝意。新北市政府表示，將派員調查釐清事故責任。

疑犯有縱火前科

據了解，緬甸籍疑犯李男也是該公寓房客，他落網後一度矢口否認涉案，又辯稱自己有幻聽症狀，直至警方展示他購買汽油的閉路電視畫面後，他才坦承犯案。

據李男供稱，事發前因與一名胡姓男房客發生口角，幾天前就已經買好汽油，昨晚到4樓梯間潑灑汽油，然後用打火機點燃，隨即逃離現場。警方調查指，李男有2次縱火前科。朱立倫呼籲其他房東，不要以賺錢為目的要，更要考量房客安全，而此案的房東也將遭依照公共危險罪移送法辦。