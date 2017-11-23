【歐冠聯賽】客場4-0勝卡拉巴赫 切爾西出線

（阿塞拜疆.巴庫23日訊）英超冠軍切爾西週三在歐洲冠軍聯賽C組第5輪比賽，作客阿塞拜疆以4比0大勝10人的卡拉巴赫，提前一輪晉級16強，成為曼市與熱刺之后，第三支出線的英超球隊。

切爾西此前在主場以6比0大勝卡拉巴赫。孔蒂的陣容有做出調整，佩德羅、威廉、呂迪格和路易斯輪換首發。

切爾西一開場就牢牢控制比賽。但卻是卡拉巴赫第13分鐘險些最先破門，梅德韋傑夫踢牆配合後趟球稍大，另一側跟進的米歇爾小禁區前抽射憾中橫樑彈回，阿爾梅達掃射卻偏出。

第21分鐘，切爾西打破僵局，威廉接直傳在禁區邊緣內，被主隊防線最後一人的薩迪戈夫拉倒，卡拉巴赫隊長被紅卡直接罰下，阿扎爾主罰點球低射入網。阿扎爾較后頭球攻門，直接進入門將下懷。

第36分鐘，切爾西擴大比分，阿扎爾腳後跟妙傳，威廉14碼推射入網，2比0。

阿扎爾傳射威廉2球

下半場第52分鐘，切爾西錯過一次機會，小法長傳，反越位成功的佩德羅小禁區右上角外的單刀射門被門將擋出。卡希爾替換阿隆索出場，阿斯皮利奎塔改打左路。

切爾西仍然掌控大局，阿扎爾禁區左側10碼射門被撲出。莫拉塔替換阿扎爾出場。第68分鐘，莫拉塔10碼單刀擦左側立柱偏出。莫拉塔較后一次破門被判越位無效。

第73分鐘，主隊的卡拉耶夫在禁區內拉扯威廉犯規，切爾西獲判第二粒點球，小法主罰無誤射入，但因隊友搶先進入禁區而被判無效，小法重罰再射左下角，3比0。

莫拉塔禁區右側的射門又被撲出。第85分鐘，威廉突破至禁區弧邊緣抽射，皮球貼右側立柱入網，4比0。

切爾西5戰獲3勝1和1負積10分，由於羅馬在另一場以0比2不敵馬體會，切爾西超越了仍積8分的羅馬升上小組首名，提前出線16強，而羅馬與積6分的馬體會將爭奪餘下一席出線資格。