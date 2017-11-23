葡村居民徹夜守護 別拆耶穌像

（馬六甲22日訊）市政廳下令拆除葡萄牙村耶穌像事件，村民與行動黨領袖接獲市政廳或將在今日展開行動的消息，昨晚連夜搭帳篷在現場守護，但直到今早未見當局行動。一般相信，拆除行動已經展延，但是村民卻不放心，堅持留守現場。
行動黨數名領袖，包括當地議員鄭國球、愛極樂州議員兼行動黨甲州秘書邱培棟、副主席馬丁特瑟拉、三美、甲州婦女組主席李麗娥、甲市區社青團團長林朝雁等都在現場。
鄭國球說，昨晚與大約20到30名村民留守在耶穌像前，主要目的是為了阻止當局拆除神像。不過，直到今早10時，未見市政廳前來行動。
他指出，雖然目前看來神像不會在近日拆除，但是村民還未看見白紙黑字批準或展延仍然不放心，只要一日沒有得到當局的肯定，就會一直守住神像。
當局促神像遷其他地方
“相信市政廳已經讓步要求村委會協調，將神像移到其他地方，但是大家不明白，這又有何差別？”
他說，把神像留下，就證明大馬是個多元種族、多元宗教的地方，因此政府必須互相尊重及遷就。
“葡萄牙村是100%的天主村，因此政府沒有借口不讓他們把耶穌像立在村內。村民的意愿就是把神像留下，也絕對不會讓他人將神像拆除，因此希望州政府與地方政府檢討，讓神像留下。”
另外，馬丁特瑟拉指出，據了解，神像有4尺深的地基，神像高約30尺（包括基座），若要遷移根本不可能。
邱培棟認為，市政廳要解決這場風波是非常簡單，只要補發批準信即可。
他說，這座神像是由村民自動自發出錢出力所建，也是為了促進旅游業。之前，葡萄牙村因為填沙工程已經讓村民失去了海，今天他們出自好意把神像建起來，因此首長不能再繼續沉默，必須出面指示市政廳批準工程。
他指出，村民早已向市政廳申請，只是未得到批準，獲準證就建神像，是為了要趕在圣誕節前完成工程。
他認為，政府必須以開明的態度處理，若非如此，就無法證明國陣政府是開明中庸。
村委會：與市政廳協商
村委會主席理查今早到村委會的辦公室上班，當記者上前詢問時，他說村委會已經與市政廳進行協商，不過仍未有定論，因此不方便作出回應。
他指出，今早已經到市政廳欲拜會市長，不過市長因為需要出席其他會議而不在辦公室，因此沒辦法見到市長一面。
他說，村委會上星期與市政廳已經見面開會，對方建議村委會將神像遷移到其他地方，這是最后一次所提到的建議。
劉天球促甲首長表態
（馬六甲22日訊）行動黨雪州州委劉天球促請甲州首席部長拿督斯里依德利斯哈倫，針對葡萄牙村耶穌塑像表態，到底是支持或反對此計劃。
他同時也建議村民，若事情不能獲得解決，應向聯邦政府請願，要求首相署插手。
他也質問甲州政府與市政廳，若塑像被拆除而引發眾怒，依德利斯與市長再納胡仙是否擔當得起這樣的責任？
他今日是從吉隆坡趕往馬六甲葡萄牙村，了解耶穌像一事。
他舉例說，在大馬發生的宗教塑像被阻止立上來的事件，包括檳城極樂寺的觀音像及沙巴古達媽祖像等。
“不過，當時的雪州政府允許黑風洞前立印度戰神姆魯干的雕像，雕像高130尺，比起葡萄牙村30尺的耶穌像還要高。”
他希望國陣政府吸取過去的教訓，應該尊重大馬身為多元宗教及多元種族的背景，給予各族及信仰者自由，這樣也是基於尊重維護憲法所賦予的宗教自由精神。
首長：法律就是法律 村民應自行移開塑像
（馬六甲22日訊）甲州首長拿督斯里依德利斯哈倫說，葡萄牙村耶蘇塑像的確是在未經批准下建造，法律就是法律，必需遵循，他愿看到此事最終和平落幕，希望村民自行移開塑像，締造雙贏局面。
首長今日在行政議會後對記者說，他已經向市政廳了解整體情況，得知有關建設是在未獲得批准下興建。因此，他說，法律就是法律，應該遵守，這不只是塑像事件，任何建設如宗教學校、政府建築，若沒有獲得批准而建，就是違例。
他指出，任何不守法的行為，等同挑戰地方政府權威。
“我將此事交由地方政府處理，並囑附解決方式勿傷害任何單位。”
他說，此事不應被政治化，希望外人勿干擾甲州的事情，企圖挑起情結，博取廉價宣傳。
他也勸告外人勿以狹隘眼光看待此事。
“我們期待以最好的方式解決，以維護甲州的和諧，我們不希望被政治化。”
他指出，塑像的建設地點不當、引起交通不便及阻擋視野。
他說，村民若將塑像移至教堂旁，而非建在路中，那是可以接受的。