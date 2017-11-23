葡村居民徹夜守護 別拆耶穌像

（馬六甲22日訊）市政廳下令拆除葡萄牙村耶穌像事件，村民與行動黨領袖接獲市政廳或將在今日展開行動的消息，昨晚連夜搭帳篷在現場守護，但直到今早未見當局行動。一般相信，拆除行動已經展延，但是村民卻不放心，堅持留守現場。

行動黨數名領袖，包括當地議員鄭國球、愛極樂州議員兼行動黨甲州秘書邱培棟、副主席馬丁特瑟拉、三美、甲州婦女組主席李麗娥、甲市區社青團團長林朝雁等都在現場。

鄭國球說，昨晚與大約20到30名村民留守在耶穌像前，主要目的是為了阻止當局拆除神像。不過，直到今早10時，未見市政廳前來行動。

他指出，雖然目前看來神像不會在近日拆除，但是村民還未看見白紙黑字批準或展延仍然不放心，只要一日沒有得到當局的肯定，就會一直守住神像。

當局促神像遷其他地方

“相信市政廳已經讓步要求村委會協調，將神像移到其他地方，但是大家不明白，這又有何差別？”

他說，把神像留下，就證明大馬是個多元種族、多元宗教的地方，因此政府必須互相尊重及遷就。

“葡萄牙村是100%的天主村，因此政府沒有借口不讓他們把耶穌像立在村內。村民的意愿就是把神像留下，也絕對不會讓他人將神像拆除，因此希望州政府與地方政府檢討，讓神像留下。”

另外，馬丁特瑟拉指出，據了解，神像有4尺深的地基，神像高約30尺（包括基座），若要遷移根本不可能。

邱培棟認為，市政廳要解決這場風波是非常簡單，只要補發批準信即可。

他說，這座神像是由村民自動自發出錢出力所建，也是為了促進旅游業。之前，葡萄牙村因為填沙工程已經讓村民失去了海，今天他們出自好意把神像建起來，因此首長不能再繼續沉默，必須出面指示市政廳批準工程。

他指出，村民早已向市政廳申請，只是未得到批準，獲準證就建神像，是為了要趕在圣誕節前完成工程。

他認為，政府必須以開明的態度處理，若非如此，就無法證明國陣政府是開明中庸。

村委會：與市政廳協商