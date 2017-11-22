中共十九大後首虎 網絡沙皇嚴重違紀被查

（北京22日訊）有“網絡沙皇”之稱的中共中央宣傳部前副部長、國家互聯網信息辦公室前主任魯煒，昨天證實落馬受查。中紀委官網昨晚發布消息指，魯煒涉嫌嚴重違紀，目前正接受組織審查。魯煒成為十九大後首個落馬的正部級高官。

中紀委公佈消息後隨即發表專評，以“十九大後首虎”形容魯煒，指魯煒是十九大閉幕不到一個月，打下的第一頭老虎，再次彰顯以習近平為核心的黨中央，堅定不移全面從嚴治黨，深入推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭的堅定決心。

曾入選時代百大人物

57歲的魯煒，記者出身，曾任新華社廣西分社社長、新華社副社長，中共北京市委常委、宣傳部部長，北京市副市長等職，2013年調任國家網信辦主任兼中央外宣辦、國務院新聞辦副主任；2014年出任中宣部副部長、中央網絡安全和信息化領導小組辦公室主任、國家網信辦公室主任；至2016年卸任國家網信辦主任。

主管網絡審查的職務，讓魯煒曝光率大增，曾被外媒稱為“中國網絡大總管”，《紐約時報》曾稱他為“中國互聯網的守門人”，他也因被指有權決定數以億計的中國網民能在網上看到什麼內容，而在2015年登上《時代》週刊全球百大最具影響力人物。

去年被調離網信辦

習近平於前年訪美期間，魯煒也陪同在西雅圖與美國互聯網巨頭見面，風頭一時無兩。

不料，去年6月，如日中天的魯煒遭遇滑鐵盧，也為其現在落馬埋下伏筆。當時距十九大換屆只有一年多，中央及多省諸侯高層開始大調整，魯煒突被調離網信辦這個權力機關，僅留任中央宣傳部副部長一職。此後，魯煒保持低調，甚少公開露面。

曾被揭參加人奶宴

消息人士稱，魯煒涉嫌違法違紀的問題主要發生在任職新華社期間。據稱，巡視組2013年進駐新華社後，曾接到對魯煒的舉報資料，但巡視組並無調查權力。消息稱，魯煒所涉部分問題較為嚴重，舉報有真憑實據。同年7月，新華社記者周方曾在網上舉報魯煒涉嫌接受商人接待、享受“人奶宴”等腐敗行為，該舉報後被指“純屬杜撰”，周方被新華社內部記過處罰。

互聯網大會涉造假

消息人士披露，2014年11月首屆世界互聯網大會在浙江烏鎮舉行，習近平出席並發表主旨演講，後來被揭造假。消息指為營造“萬邦來朝”的盛況，互聯網大會的部分與會人士是外國留學生及在華工作外國人士。此事後來被高層得知，令中央領導震怒。