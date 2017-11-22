穆加貝辭職 前副總統接任 津巴布韋變天國際社會歡迎

（哈拉雷、紐約22日訊）眾叛親離的津巴布韋總統穆加貝在國會展開彈程序後，決定辭職，結束37年的統治生涯。執政黨黨鞭透露，早前被穆加貝革職的前副總統姆南加古瓦將在48小時內接任總統；軍方司令警告人民不要針對以往的敵人，會嚴肅處理任何報復或清算行動。

國會議長宣布，收到穆加貝的辭職信，決定中止彈劾程序。他並讀出信件內容，穆加貝在信中稱，為了國民福祉，決定自願辭職，從而確保權力順利轉移，在場的國會議員歡聲雷動。在首都哈拉雷，大批民眾上街載歌載舞，汽車亦響號慶祝。

軍方促勿清算報復

國際社會對穆加貝辭職下台，表示歡迎。聯合國秘書長古特雷斯透過發言人指，對津巴布韋的政局發展感到鼓舞，呼籲當地民眾冷靜及克制。美國駐當地大使館形容穆加貝的辭職，是津巴布韋的歷史時刻，並向勇於發聲的當地民眾表達祝賀。

美國國務卿蒂勒森稱，這是津巴布韋歷史性的一刻；恭賀津巴布韋人民，如今擁有一個為自己開創新局的絕佳機會。

津巴布韋曾是英國的殖民地，英國首相特麗莎梅形容穆加貝辭職，讓當地有機會構建新路向，人民不再受到穆加貝政權壓迫。她說，近日目睹津巴布韋人民，對自由、公平選舉及在合法政府下重建國家經濟的渴求，強調津巴布韋是英國的老朋友，英方願盡所能提供支持。外長約翰遜則形容穆加貝是暴君，他下台為津巴布韋人民帶來歡樂時刻，期望穆加貝辭職成為轉捩點，令當地出現自由公平的民主選舉。

法國外長勒德里昂表示，樂見這一決定，認為津巴布韋必須打開和平政治轉型的大門。

國際特赦組織指責穆加貝執政期間縱容侵犯人權，包庇官員的犯罪行為，認為津巴布韋人民歷經37年暴力鎮壓後，應該獲得更好的待遇。