穆加貝辭職 前副總統接任 津巴布韋變天國際社會歡迎

（哈拉雷、紐約22日訊）眾叛親離的津巴布韋總統穆加貝在國會展開彈程序後，決定辭職，結束37年的統治生涯。執政黨黨鞭透露，早前被穆加貝革職的前副總統姆南加古瓦將在48小時內接任總統；軍方司令警告人民不要針對以往的敵人，會嚴肅處理任何報復或清算行動。
國會議長宣布，收到穆加貝的辭職信，決定中止彈劾程序。他並讀出信件內容，穆加貝在信中稱，為了國民福祉，決定自願辭職，從而確保權力順利轉移，在場的國會議員歡聲雷動。在首都哈拉雷，大批民眾上街載歌載舞，汽車亦響號慶祝。
軍方促勿清算報復
國際社會對穆加貝辭職下台，表示歡迎。聯合國秘書長古特雷斯透過發言人指，對津巴布韋的政局發展感到鼓舞，呼籲當地民眾冷靜及克制。美國駐當地大使館形容穆加貝的辭職，是津巴布韋的歷史時刻，並向勇於發聲的當地民眾表達祝賀。
美國國務卿蒂勒森稱，這是津巴布韋歷史性的一刻；恭賀津巴布韋人民，如今擁有一個為自己開創新局的絕佳機會。
津巴布韋曾是英國的殖民地，英國首相特麗莎梅形容穆加貝辭職，讓當地有機會構建新路向，人民不再受到穆加貝政權壓迫。她說，近日目睹津巴布韋人民，對自由、公平選舉及在合法政府下重建國家經濟的渴求，強調津巴布韋是英國的老朋友，英方願盡所能提供支持。外長約翰遜則形容穆加貝是暴君，他下台為津巴布韋人民帶來歡樂時刻，期望穆加貝辭職成為轉捩點，令當地出現自由公平的民主選舉。
法國外長勒德里昂表示，樂見這一決定，認為津巴布韋必須打開和平政治轉型的大門。
國際特赦組織指責穆加貝執政期間縱容侵犯人權，包庇官員的犯罪行為，認為津巴布韋人民歷經37年暴力鎮壓後，應該獲得更好的待遇。
總統下台不等於天下太平
津巴布韋新時代挑戰重重
早前被革職的副總統姆南加古瓦將繼任總統，做完穆加貝的任期，也就是做到下次大選。津巴布韋必須在明年9月前舉行大選。
津巴布韋盡管“換總統”，但按照姆南加古瓦的往績，加上軍方干政威脅增加，當地前景依然未許樂觀。翻查紀錄，姆南加古瓦對人權的迫害、對經濟資源的控制同樣值得質疑，加上這次事件為軍方干政開下先例，津巴布韋人民恐怕高興得太早。
有“鱷魚”之稱的姆南加古瓦施政作風殘酷，他1983年任職保安部長時，曾血腥鎮壓反對派支持者，據報曾造成2萬名平民死亡。另外，他亦被傳藉官位以權謀私，積累大量財富，並控制哈拉雷一帶的鑽石貿易。美國政府2000年一度計劃把他列入制裁對象，聯合國亦曾點名調查他在剛果的礦業開發活動。
被指以權謀私
作風殘酷
津巴布韋物產豐富，外界期望姆南加古瓦能帶領國家，重新與國際債權人溝通，推動經濟復甦。然而，津巴布韋經濟基礎早受破壞，目前當地裙帶資本主義嚴重、農業產出低迷，也沒有具信用的本國貨幣，要吸引外國投資，以至扭轉頹勢，殊非易事。
民眾熱烈慶祝
每天睡醒就等這一天
穆加貝執政37年，在他統治期間，津巴布韋政經崩壞，包括通膨狂升，曾出現1000億元只能買到3個雞蛋的情況。該國人均國內生產總值約1909美元，外債高達93億美元，21.4%的人民每天靠2美元以下的錢過活。
穆加貝辭職的消息傳出後，大批民眾載歌載舞慶祝，反對穆加貝的民眾走入酒店，拆走穆加貝的照片，換上新總統姆姆南加古瓦的照片。
18歲的市民查卡奈撒對穆加貝下台，感到高興。他說：“活在獨裁統治下37年可不是玩笑，希望全新的津巴布韋可以由民治而非人治，我們要的是民選領袖，而非統治者。”另一名32歲的理髮師恩德拉蘭比說：“我們每天醒來就是在等這一天，這個國家實在經歷了一個艱難的時期。”