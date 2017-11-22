【歐冠聯賽】紅軍3-0領先補時被扳平 公牛大難不死

（塞維利亞22日訊）利物浦週二在歐洲冠軍聯賽E組第5輪出線關鍵一戰，在上半場就以3比0領先的大好優勢下應勝不勝，最終反遭塞維拉補時扳平，痛失提前出線的機會！
首回合，塞維拉在晏菲以2比2戰平利物浦。“南方公牛”前4次歐戰主場對英格蘭球隊獲3勝1負，唯一敗局是不敵曼市。主隊近8個歐戰主場僅輸1次，其餘7戰6勝1和。
利物浦最近3次客戰西甲球隊全敗，最近一次取勝是2009年勝皇馬。卡里烏斯和戈麥斯輪換出場。
利物浦開場僅2分鐘就進球，中場庫蒂尼奧開出角球，維納爾杜姆前點頭球攻門頂至後點，無人防守的菲爾米諾近距離推射得逞，1比0。
塞維拉馬上反攻，諾利托內切傳球，埃斯庫德羅禁區左側小角度射門打到邊網。第19分鐘，諾利托扣過戈麥斯射門，被卡里烏斯撲擋皮球擊中右柱被門將沒收。
菲爾米諾和耶德爾各2球
第20分鐘，薩拉比亞傳球，本-耶德爾殺進禁區右側單刀射門擦左側立柱偏出。
第22分鐘，菲爾米諾單刀射門被里科撲出。庫蒂尼奧開出角球，菲爾米諾頭球擺渡，無人防守的馬內俯身沖頂，2比0。第30分鐘，莫雷諾長傳，馬內突入禁區左側單刀推射被里科勉強撲擋，菲爾米諾近距離補多一腳，3比0。
在場的球迷原以為利物浦將輕鬆獲勝，不料下半場風雲突變，塞維拉連扳2球。第51分鐘，巴內加任意球傳中，本-耶德爾小禁區邊緣頭球頂入遠角，1比3。第60分鐘，莫雷諾禁區內絆倒本-耶德爾，後者主罰點球命中，2比3。
主隊較后幾乎再度破門，替補的巴斯克斯左路傳中，皮薩羅近距離小角度射門偏出。克洛普派出米爾納和埃姆雷-詹替補出場，莫雷諾和庫蒂尼奧被換下。
紅軍完場前幾乎再得分，菲爾米諾禁區前搶斷，薩拉赫禁區邊緣射門擦右柱偏出。
第93分鐘主隊神奇扳平，皮薩羅在角球混戰中從小禁區前捅射成3比3。利物浦眼看到手的3分變成1分。同組的斯巴達莫斯科主場以1球戰和馬里博爾。
利物浦5輪比賽后暫以9分領先，塞維拉獲8分居次，斯巴達莫斯科6分排第三，馬里博爾僅2分已淘汰。最后一輪，將決定這3隊中哪2隊能晉級。
主帥患癌激發塞維拉
塞維拉3比3逼和利物浦之役，最具有戲劇性。利物浦上半場3球領先，但下半場塞維拉卻判若兩隊連進3球扳平。該隊因何突然爆發？原來這其中內情讓人心痛又感動。
據《塞維利亞信息網》透露，塞維拉主教練貝里佐在這場比賽中場休息時，告知球員們他得了前列腺癌。正是因此，球員才在上下半場判若兩隊。最感人的細節是，當球隊壓哨扳平後，球員們全都跑向貝里佐去擁抱主教練。
塞維拉主席卡斯特羅在受訪時回應這一消息表示：“由於這是比較私人的問題，所以我會在明天再公佈具體消息。”《馬卡報》透露，貝里佐將進行治療。
塞維拉中場巴內加表示：“當我們聽到這項消息后，我們告訴自己一定要拼出好結果。這不僅為了永遠支持我們的球迷，也為了主教練。”
紅軍出線懸了
E組第5輪兩場比賽，利物浦客場與塞維拉打成3比3，同組的馬里博爾和莫斯科斯巴達也打成1比1，這令E組至今仍然沒有一隊出線。12月7日，小組前三名將迎來生死一戰，3隊都有可能出線，也有可能出局。
在塞斯胡安球場的上半場還沒結束，一些塞維拉球迷已經起身離場，利物浦在開場僅30分鐘就已經3球領先，看來奪得小組頭名出線已板上釘釘。
然而，克洛普和利物浦在下半程經歷了一場噩夢。本耶德爾梅開二度，補時階段皮薩羅亂戰中破門，神奇地扳平了比分。
上半場3-0領先，90分鐘後打成3比3，這幾乎重演了2005年伊斯坦布爾之夜同一幕。當年利物浦上半場0比3落後，下半場在6分鐘內連追3球，最終在點球大戰氣走AC米蘭，奪得第5座歐冠獎盃。只不過，利物浦這次成了配角。
目前利物浦在E組積9分居第一，塞維拉和莫斯科斯巴達各有8分和6分。利物浦最後一輪是主場迎戰俄國勁旅（首回合1比1），若最後一輪塞維拉勝，而利物浦輸，紅軍將有出局的可能。