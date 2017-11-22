【歐冠聯賽】紅軍3-0領先補時被扳平 公牛大難不死

（塞維利亞22日訊）利物浦週二在歐洲冠軍聯賽E組第5輪出線關鍵一戰，在上半場就以3比0領先的大好優勢下應勝不勝，最終反遭塞維拉補時扳平，痛失提前出線的機會！

首回合，塞維拉在晏菲以2比2戰平利物浦。“南方公牛”前4次歐戰主場對英格蘭球隊獲3勝1負，唯一敗局是不敵曼市。主隊近8個歐戰主場僅輸1次，其餘7戰6勝1和。

利物浦最近3次客戰西甲球隊全敗，最近一次取勝是2009年勝皇馬。卡里烏斯和戈麥斯輪換出場。

利物浦開場僅2分鐘就進球，中場庫蒂尼奧開出角球，維納爾杜姆前點頭球攻門頂至後點，無人防守的菲爾米諾近距離推射得逞，1比0。

塞維拉馬上反攻，諾利托內切傳球，埃斯庫德羅禁區左側小角度射門打到邊網。第19分鐘，諾利托扣過戈麥斯射門，被卡里烏斯撲擋皮球擊中右柱被門將沒收。

菲爾米諾和耶德爾各2球

第20分鐘，薩拉比亞傳球，本-耶德爾殺進禁區右側單刀射門擦左側立柱偏出。

第22分鐘，菲爾米諾單刀射門被里科撲出。庫蒂尼奧開出角球，菲爾米諾頭球擺渡，無人防守的馬內俯身沖頂，2比0。第30分鐘，莫雷諾長傳，馬內突入禁區左側單刀推射被里科勉強撲擋，菲爾米諾近距離補多一腳，3比0。

在場的球迷原以為利物浦將輕鬆獲勝，不料下半場風雲突變，塞維拉連扳2球。第51分鐘，巴內加任意球傳中，本-耶德爾小禁區邊緣頭球頂入遠角，1比3。第60分鐘，莫雷諾禁區內絆倒本-耶德爾，後者主罰點球命中，2比3。

主隊較后幾乎再度破門，替補的巴斯克斯左路傳中，皮薩羅近距離小角度射門偏出。克洛普派出米爾納和埃姆雷-詹替補出場，莫雷諾和庫蒂尼奧被換下。

紅軍完場前幾乎再得分，菲爾米諾禁區前搶斷，薩拉赫禁區邊緣射門擦右柱偏出。

第93分鐘主隊神奇扳平，皮薩羅在角球混戰中從小禁區前捅射成3比3。利物浦眼看到手的3分變成1分。同組的斯巴達莫斯科主場以1球戰和馬里博爾。

利物浦5輪比賽后暫以9分領先，塞維拉獲8分居次，斯巴達莫斯科6分排第三，馬里博爾僅2分已淘汰。最后一輪，將決定這3隊中哪2隊能晉級。

主帥患癌激發塞維拉