催導演快寫劇本 張艾嘉要拍大馬喜劇

（台北22日訊）由導演陳勝吉執導的大馬電影《分貝人生》入圍了第54屆金馬獎“最佳新導演”和“最佳攝影”，週二晚張艾嘉、陳澤耀和陳勝吉一起出席2017金馬影展“馬來西亞之夜”後接受媒體聯訪時，張艾嘉坦言希望陳勝吉能拿下“最佳新導演”獎項。
被詢及接下來是否希望與大馬團隊再次合作時，張艾嘉笑指著身邊的陳勝吉說：“我叫他趕快寫一部喜劇，不要讓我再演悲情女人了，他們都說我演喜劇很好看。”
入行超過40年的張艾嘉，八九十年代於香港發展時，其實也參演過不少喜劇如《求愛反斗星》、《最佳福星》、《吉星拱照》等，讓人最有印象的莫過如《最佳拍檔》糸列的“差婆”。
新藝城班底再合體
今年張艾嘉亦號召“新藝城”七人元老一起在金馬獎上合體，對於接下來是否會7人再合作拍電影，張艾嘉坦言：“我們每年都有聚會以及聊合作的事情，我們都感覺這麼多年以來已經很少看到那麼歡樂的喜劇片了。”
張艾嘉不諱言當年的新藝城會存在，是當年的日子比較歡樂，“現在我們要想回那麼歡樂的題材，其實也不是那麼容易。”張艾嘉表示麥嘉有在寫劇本。“當年的新藝城給予大家那麼好的回憶，我也很擔心再拍時，拍不好的話，反而會把回憶也毀掉了。”
老年人更要鼓勵
張艾嘉執導的《相愛相親》入圍金馬7項大獎，可說是本屆金馬獎影后和最佳導演的大熱門，不過早前金馬獎評審主席吳念真則指她希望獎能頒給年輕導演，還揚言“張艾嘉的人生裡面已經不會把這獎當作一個很大的支撐了”，不過張艾嘉卻表示抗議。“為什麼只有年輕人需要被鼓勵，我覺得老中青都應該被鼓勵，尤其是老年人的我們更需要被鼓勵啊！”
張艾嘉笑稱：“年輕人將來還有很長的路要走，而我們（老年人）的路卻是越走越短。像我那個年代的導演還有多少位是有繼續在拍戲呢？所以我們也更需要被鼓勵，不應該被忽略掉的。”
不僅如此，張艾嘉也感嘆如今的年輕人已經不知道“張艾嘉是誰”，“年輕人會說張艾嘉這名字好像有聽媽媽提過，可是他們就是不認識張艾嘉。”張艾嘉坦言自己也很清楚這個狀況。“希望年輕人不要放棄我們（年長一輩的導演和演員），就像我們從來沒有放棄年輕人的市場。”
至於入圍那麼多項，如果只能拿一項的話，張艾嘉最想拿哪什麼獎？“我乾脆別拿。”（為什麼？）“獎項對我來說還是重要的，因為具有一種鼓勵。我很難說想得哪一個，因為每一項我都付出很多精力和心血。”（那麼妳可以拿完全部？）張艾嘉笑說：“那就要看吳念真給不給。”
陳澤耀 受促赴台發展
《54屆台北金馬影展暨馬來西亞金環獎之夜酒會》週二晚在西門町Amba舉行，這場活動吸引了大馬和台灣影視圈的工作者參與，場面熱鬧。
與此同時，大會亦在現場宣布了《第2屆馬來西亞國際電影節及金環獎頒獎典禮》評審名單，評審主席由菲律賓著名製作人Brillante Mendoza擔任，他將率領台灣製作人李烈、香港導演譚家明、法籍越南裔的陳英雄、印尼著名演員Suhasini Maniratnam及大馬電影人Dain Said出任評審工作。
《第2屆馬來西亞國際電影節》將於2018年2月25日至3月2日舉行，而第二屆金環獎落在3月3日。主席吳佩玲在大馬之夜上 致詞時表示，希望透過馬來西亞國際電影節，讓更多國外的電影人來認識馬來西亞的電影。
是晚，聞天祥、張艾嘉、吳可熙、陳澤耀、陳勝吉導演、廖克發導演、李洺中等皆有出席參與。
陳澤耀首次來參與馬來西亞之夜，他不諱言在酒會上遇見台灣監製葉如芬。“如芬姐有叫我來台灣拍電影，她還問我今年幾歲了，她說目前台灣影視圈需要更多年輕的演員。”
不懂金城武來不來
首度入圍金馬獎“最佳男主角”的金城武是否出席54金馬頒獎典禮，成為本屆的最大亮點，主席張艾嘉不諱言她已經親自邀請金城武來參與。“金馬獎是一個非常自由的頒獎典禮，我們誠意邀請每個人出席，至於願不願意來都是要看對方，這是我們沒辦法去操控的事情。”（金城武還沒有回覆？）“嗯，我們已經邀請好幾次了，也親自打電話給他的經紀人，入圍者沒有回應，我們都會親自打電話邀請，說不定金城武很忙，他近期都在拍戲。”