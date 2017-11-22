催導演快寫劇本 張艾嘉要拍大馬喜劇

（台北22日訊）由導演陳勝吉執導的大馬電影《分貝人生》入圍了第54屆金馬獎“最佳新導演”和“最佳攝影”，週二晚張艾嘉、陳澤耀和陳勝吉一起出席2017金馬影展“馬來西亞之夜”後接受媒體聯訪時，張艾嘉坦言希望陳勝吉能拿下“最佳新導演”獎項。

被詢及接下來是否希望與大馬團隊再次合作時，張艾嘉笑指著身邊的陳勝吉說：“我叫他趕快寫一部喜劇，不要讓我再演悲情女人了，他們都說我演喜劇很好看。”

入行超過40年的張艾嘉，八九十年代於香港發展時，其實也參演過不少喜劇如《求愛反斗星》、《最佳福星》、《吉星拱照》等，讓人最有印象的莫過如《最佳拍檔》糸列的“差婆”。

新藝城班底再合體

今年張艾嘉亦號召“新藝城”七人元老一起在金馬獎上合體，對於接下來是否會7人再合作拍電影，張艾嘉坦言：“我們每年都有聚會以及聊合作的事情，我們都感覺這麼多年以來已經很少看到那麼歡樂的喜劇片了。”

張艾嘉不諱言當年的新藝城會存在，是當年的日子比較歡樂，“現在我們要想回那麼歡樂的題材，其實也不是那麼容易。”張艾嘉表示麥嘉有在寫劇本。“當年的新藝城給予大家那麼好的回憶，我也很擔心再拍時，拍不好的話，反而會把回憶也毀掉了。”

老年人更要鼓勵