【豆干屋失火4死】林瑞木為至親拾金 願我們夢裡再見

（檳城21日訊）“願我們一家人能在夢裡再見一回……”今日是五條路豆干屋奪命火災的4名死者拾骨和安奉入靈位的日子，林瑞木今早8時和家人到峇都眼東火化場拾骨時說，至今還沒有夢見母親、妻子和一對兒女……希望一家人能在夢中見上一面。

工作人員先將林瑞木母親劉細寶的骨灰裝入骨灰甕，再依序將妻子陳燕、兒子林殷春及女兒林佳盈的骨灰裝入骨灰甕。

至今沒夢見4亡靈

在整個儀式上，林瑞木強忍淚水，為母親拾完骨後，在為妻子拾骨時，淚水終於忍不住奪眶而出，直到為一對兒女拾完骨後才停止哭泣。過後由他和3名親友捧著骨灰甕，送往極樂寺旁的富貴山莊西湖園骨灰塔安奉。

林瑞木亡妻陳燕的雙親沒有出席拾骨儀式，林瑞木受詢時說，兩老仍很激動傷心，怕他們承受不住，所以沒讓他們出席。

“他們已看過靈位，現在的情緒相當激動，會暫時讓他們平靜下來，以免再受刺激。”

4名死者的靈位各自置放了不同私人的物品，這是他們人生路上留下的最後紀念物。

林瑞木母親的靈位內，放著她生前佩戴的眼鏡，兒女的靈位則置放他們生前所贏得的獎杯，讓獎杯的榮耀陪伴著他們。

至於妻子的靈位裡，林瑞木說，裡頭放著的是夫婦倆才能意會的私人紀念品。

勸民眾珍惜家人 失去就找不回來了

事發至今，我每天凌晨5時都會驚醒，全身發軟難以入眠……”

林瑞木說，所幸法師開導，教他默念佛號，自我控制才定下神來。

“或許最近看到某些物件，就會勾起往事，心情總會感傷，但我會儘量堅強下去。”

他哽咽地說，經歷了這起事件，希望大家提升防火意識，尤其木屋、半木屋，也要珍惜和家人相處的時光，因為失去就找不回來了。

“我預計會去妻子的老家一趟，不過證件已經被燒毀需要補辦，而且也要將工作、服務社會的職務安排妥當，才能確定出發日期，預計也會去台灣佛光山一趟。”

發文感謝各方關切

林瑞木也在個人臉書發文感謝在治喪期間給予關心和協助的人士和單位，包括首相納吉及夫人、部長，馬華各級領袖和黨員、國陣友黨、各州政府、親友、社團組織、義務團體、國州議員，尤其是治喪委員會，馬青及青運同志協助、慰問和支持。

他說，由於大家伸出援手，他才能渡過人生關卡，他將重新站起來，堅強生活下去。