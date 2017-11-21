“霸王花”胡慧中丈夫 何志平涉賄非洲官員被捕

（香港、紐約21日訊）台灣女星胡慧中的丈夫、香港民政事務局前局長何志平，涉嫌與塞內加爾前外長加迪奧代表一家總部設於上海的中資能源公司賄賂非洲官員，以獲取生意利益，先後於上周末在美國紐約被捕。

美國司法部昨天公布有關消息，案情指，何志平及加迪奧的行賄目標包括乍得總統及烏干達外長，由於過程中透過紐約銀行匯款，因而被捕。案件涉及數以百萬計美元，兩人被控以違反海外貪污行為法及洗錢罪，一旦罪成最高可被判囚20年。何志平現時正還押候審。

根據司法部的文件指，加迪奧上周五在紐約被捕，翌日提堂。何志平則在上周六在紐約被捕，周一提堂後還押候審。

助中企拓非洲石油利益

跟據美國司法部起訴書，何志平與加迪奧被指讓向乍得總統行賄200萬美元（約830萬令吉）以換取石油權益，以及匯款50萬美元（約207萬令吉）到烏干達外長指定的戶頭。後者曾擔任聯合國大會主席，於近期屆滿卸任。

盡管紐約地方法院未公佈涉案公司，但訴訟書詳情指向總部設在上海的民營企業中國華信能源（CEFC）。

華信能源近年積極拓展國際市場，包括持有俄羅斯國油公司（Rosneft）14%的股份，以及積極配合中國國家主席習近平雄心勃勃的一帶一路倡議。

紐約曼哈頓署理檢察官金賢俊發表聲明：“在一宗跨越全球的國際貪污案中，何志平和加迪奧涉嫌代表中國能源集團，暗中賄賂非洲政府官員。”美國署理助理司法部長布蘭科亦譴責兩人的貪賄行為損害經濟，破壞公眾對自由市場的信心。

何志平的代表律師拒絕評論。乍得駐美國大使館及烏干達駐聯合國代表團未有回應事件。

從政前是眼科名醫 1997年娶胡慧中

現年68歲的何志平本身為著名眼科醫生，盛傳他替中國國家領導醫治眼疾而獲得賞識，之後棄醫從政。

他在2002年獲時任香港特首董建華委任，出任民政事務局局長，2007年卸任後投入國民外交工作，現任中華能源基金委員會常務副主席兼秘書長，足跡遍及包括聯合國、塞爾維亞、韓國及以色列等，以能源及文化為出發點，並為此進行研究與發表報告。

何志平經歷兩段婚姻，與前妻有兩子女，1997年娶台灣女星胡慧中為第二任妻子，育有一女。

59歲的胡慧中當年因演出電影《歡顏》走紅，後來憑藉《霸王花》成功轉型為武打女明星，1996年在中國拍戲時，認識了當時到上海出席醫學活動的何志平，何之後向胡展開追求。兩人交往不足一年，於1997年結婚。

胡慧中不回應 來電轉接至留言信箱

香港記者致電胡慧中，惟手機無人接聽，更轉駁至留言信箱，而何志平的個人網頁今早仍能點擊瀏覽，但網頁在中午時突然關閉，聲稱需要“升級維護”。

記者又再致電何志平為理事局常務副主席及執行委員會秘書長的香港中華能源基金會，記者表明來意後，基金會男職員隨即表示“不會回應”，然後掛斷電話。

港特首拒回應

曾任何志平下屬的現任香港特首林鄭月娥被問到何志平被捕一事，表示不回應，又稱自己都是看新聞才知道事件。