近30年主場未輸巴塞 祖雲矢雪恥

（意大利.都靈21日訊）2017/18賽季歐冠聯賽第5輪，週三D組上演一場盟主爭奪戰，意甲冠軍祖雲杜斯主場硬碰西甲領頭羊巴塞羅納，“斑馬軍團”將尋求要為首回合作客淨吞巴塞3蛋雪恥！

D組截至目前的4輪形勢，巴塞羅納獲3勝1和積10分領跑，以3分優勢力壓獲2勝1和1負積7分的祖雲杜斯。由梅西領銜的“紅藍軍團”本場若至少保持不敗，就可穩居小組首名晉級16強。

去年亞軍祖雲杜斯剛剛在意甲聯賽客場爆冷以2比3不敵桑多利亞，吞下本賽季聯賽第二場敗仗，如今暫居聯賽第3位，落在那玻利和國際米蘭之下，僅比排名第4位的羅馬多1分。

主帥阿萊格里在那場比賽收起了阿根廷首席射腳迪巴拉，門將布馮、后衛巴爾扎利也獲得輪休。

在歐冠小組賽首回合，祖雲杜斯作客巴塞羅納以0比3敗陣，因此本場比賽除了要復仇之外，“斑馬軍團”還要竭盡全力狙殺巴塞，阻止對手以小組首名出線。

祖雲杜斯除了剛剛在聯賽不敵桑多利亞，此前一個月也在聯賽主場1比2輸給拉茲奧，但整體來說球隊狀況依然不錯，在近8場各項比賽獲5勝1和2負。明日只有中場夸德拉多一人因傷缺陣，迪巴拉、布馮和巴爾扎利等人都會重新出擊。

祖雲上賽季3球獲勝

巴塞近況神勇，近8場各項比賽獲6勝2和，本賽季開賽至今仍未在西甲和歐冠嚐過敗仗。剛過去週末，巴塞在客場痛贈雷加內斯3蛋，如今以4分領跑西甲。

不過，主帥巴爾韋德的中場傷兵滿營，拉菲尼亞、羅伯托、戈麥斯以及馬斯切拉諾都因各種傷病而未能出戰，另一傷員是替補中場奧斯曼登貝萊。皮克在西甲累積4張黃卡被禁賽，但不會影響到歐冠。

在3球淨勝雷加內斯之役攻進2球的蘇亞雷斯，將和梅西聯手，準備趁勝追擊在“老婦人”傷口上加鹽。

不過，祖雲杜斯最近30年來在主場從未輸過給巴塞，前4次交手，“老婦人”獲2勝2和，其中上賽季歐冠，祖雲杜斯主場更3淨球擊敗巴塞。

小組明天另一場比賽，是葡萄牙體育主場迎戰奧林匹亞科斯，如果希臘球隊獲勝而祖雲杜斯也保持不敗，那麼“斑馬軍團”將穩奪小組另一席出線資格。