特朗普將朝列支恐國 將祭出最嚴厲制裁

（華盛頓21日訊）在中國國家主席習近平特使宋濤結束對朝鮮訪問，返回北京之際，美國總統特朗普隨即宣佈，將朝鮮列入支持恐怖主義國家名單，將加強對朝鮮制裁。不過，有報導指，白宮內部對此意見不一，亦有分析認為，此舉在應對朝鮮問題上或會適得其反。

特朗普說，朝鮮除了以核武威脅世界，亦一再支持國際恐怖主義行為，包括在外國領土從事暗殺行動。他批評朝鮮是殺人政權，必須結束他們不合法的核彈發展及支持國際恐怖主義舉動。

特朗普以遭朝鮮監禁並在返美後死亡的大學生瓦姆比爾和金正恩同父異母的兄長金正男在馬來西亞遭暗殺事件為例，說明把朝鮮列入黑名單的理由。他說：“我們早該這麼做了。幾年前就該這麼做了。”

他形容這是美國向朝鮮施加最大壓力的行動之一，財政部將在今天稍後宣布對朝鮮的新制裁，措施會是歷來最嚴厲。

白宮內部意見不一

朝鮮曾於1987年派遣特工炸毀韓國大韓航空客機，造成115人喪生，一度被美國列為支持恐怖主義國家。2008年，時任總統布什為與朝鮮就核武發展達成協議，而把朝鮮移出名單外。目前被美國列為支持恐怖主義國家的國家，尚包括伊朗、蘇丹和敘利亞。

美國國務卿蒂勒森說，除非朝鮮願意重返談判，否則美國會不斷加強制裁，但強調華府仍希望通過外交手段解決朝鮮核問題。

然而，美國政府內不少聲音質疑，指朝鮮未能符合支恐國的定義。華府官員稱，金正男被暗殺只是單一事件，無法證明平壤重複支援恐怖主義，瓦姆比爾事件是否涉及恐怖主義亦惹起爭議。

有美國情報官員分析認為，美國在未能提出足夠證據便將朝鮮列入名單，有可能引起平壤不滿，激發對方再次試射導彈或核試，亦令美方尋求中國合作，向平壤施壓的前功盡廢，而朝鮮重返談判桌的機會更顯渺茫。

日韓表示歡迎

對於美國再次將朝鮮列入支恐國名單，日本首相安倍晉三表示歡迎和支持。日本防長小野寺五典則預計朝鮮會有強烈反應，將加強警戒監視應對朝鮮可能有新挑釁。

韓國外交部期望美國的決定，能為和平解決朝鮮核問題作出貢獻，通過加強制裁與施壓，促使朝鮮無核化。

金正恩視察貨車廠 揚言制裁反令朝更強大

特朗普宣布將朝鮮列入支恐國名單後數小時，朝鮮官媒公布領導人金正恩視察當地汽車工業園區的照片，更引用金正恩的話說，外界對朝鮮的制裁反而會令朝鮮更強大。

朝中社報導，金正恩視察了勝利汽車聯合企業，觀看了企業生產的新型5噸貨車，更上車親自駕駛。金正恩極為滿意，並要求大量生產現代化汽車，更指制裁不能停止朝鮮的發展，“敵對勢力不斷嘗試阻止（朝鮮）進程，但卻反而令朝鮮工人不屈不撓的精神更強大，促使他們創造震驚世界的奇蹟。”

不過，報導未說明金正恩參觀車廠的日期。